Un niño de 12 años habría sido utilizado por su propia madre y otro hombre, quien sería su pareja sentimental, para cometer hurtos en diferentes establecimientos comerciales de Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá.

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El caso fue conocido por las autoridades luego de que cámaras de seguridad registraran el particular modus operandi que, según las primeras investigaciones, habría sido utilizado por los adultos para aprovecharse de la presencia del menor y sustraer elementos de los comercios.

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De acuerdo con información conocida por El Ojo de la Noche, la mujer y el hombre llegaban a los establecimientos acompañados por el niño. Mientras los dos adultos distraían a los trabajadores con diferentes excusas y los conducían hacia otros puntos del negocio, el menor se acercaba a las cajas registradoras.

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En algunas de las grabaciones de las cámaras de seguridad se observa al niño tomando presuntamente celulares y dinero en efectivo mientras los comerciantes permanecían ocupados atendiendo a los adultos. Las autoridades ahora buscan establecer si esta modalidad habría sido utilizada en otros establecimientos de la zona.

#OjoDeLaNoche | En la localidad de Usme las autoridades investigan crimen de joven. Por su parte, le contamos la historia de una mujer que instrumentalizaba a menor para robar en locales. Además, le contamos los detalles sobre las protestas registradas en la noche de este 14 de… pic.twitter.com/hIS9Sm8nBi — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 15, 2026

La situación quedó nuevamente al descubierto cuando el niño habría sido sorprendido por integrantes de la comunidad durante uno de los robos. Según la información conocida, al verse descubierta, la mujer salió corriendo del establecimiento y posteriormente abordó un taxi junto al hombre que la acompañaba. El niño, entretanto, habría quedado solo en el lugar.

La situación fue reportada a la Policía, que intervino para garantizar la protección del menor y adelantar las acciones correspondientes para ubicar a los adultos señalados.

¿Qué pasó con la mamá y el otro hombre?

El teniente coronel Juan Mantilla, comandante de la estación de Policía de Kennedy, confirmó que los dos adultos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para responder por los hechos que son materia de investigación.

El oficial también explicó que las autoridades adelantan otras verificaciones para determinar si la mujer y el hombre estarían relacionados con más hurtos ocurridos en establecimientos comerciales del sector.

“Esas personas fueron dejadas a disposición ante la autoridad judicial competente con el fin de que respondan por estos hechos”, explicó Mantilla a Blu Radio.

La investigación deberá establecer el grado de responsabilidad de cada uno y si efectivamente habrían utilizado al menor como parte de una estrategia para facilitar los robos.

Ante la situación de vulnerabilidad en la que fue encontrado, la Policía de Infancia y Adolescencia asumió la protección del niño y activó el proceso de restablecimiento de sus derechos.

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Además, durante el procedimiento las autoridades lograron recuperar el dinero que habría sido hurtado en el establecimiento. El teniente coronel Mantilla señaló que el objetivo también es determinar si existen otros casos en los que el menor y su madre hayan tenido participación.

“Se indaga por otros hechos que han ocurrido en otros lugares con el fin de establecer la participación de esta madre de familia y su hijo en otros hurtos”, agregó el comandante.

Por ahora, mientras avanza la investigación judicial contra los dos adultos, el niño permanece bajo la protección de las autoridades encargadas de garantizar sus derechos.

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