Un grupo de cinco hombres protagonizó un millonario hurto en un establecimiento comercial del barrio La Amistad, en la localidad de Bosa, Bogotá. Tres de los sujetos ingresaron armados al negocio, intimidaron a las personas presentes y se apoderaron de aproximadamente 15 millones de pesos en efectivo, además de celulares y otras pertenencias.

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El asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y fue conocido por Citytv, medio que difundió las imágenes y el testimonio de una de las víctimas.

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En las grabaciones se observa a los cinco sujetos ingresar al establecimiento. Los presuntos delincuentes llevaban gorras y tapabocas, aparentemente con el propósito de ocultar sus rostros.

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#Inseguridad | No paran los robos al comercio en #Bogotá. Cinco sujetos armados robaron una serviteca del barrio La Amistad de Bosa el pasado viernes 4 de septiembre.

Los sujetos se llevaron dinero, celulares y objetos de valor. pic.twitter.com/A1tUANXpRb — Periodismo Público (@periodispublico) September 6, 2026

Tres de ellos portaban armas y las utilizaron para amenazar a las personas que estaban en el lugar mientras los otros dos participaban en el robo. Una de las víctimas relató a Citytv cómo se produjo el asalto:

“Yo me encontraba revisando mi inventario y en ese momento llegan cinco tipos, y tres llegan armados, me apuntan, me amenazan, pues yo obviamente levanto las manos”, dijo la víctima.

El comerciante explicó que los delincuentes inicialmente le quitaron un dinero que tenía preparado para realizar un pago y posteriormente se dirigieron hacia la caja del establecimiento. “Me sacan un dinero que tenía para cancelar, me robaron el celular”, contó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del caso fue la rapidez con la que los delincuentes ejecutaron el hurto. Según el registro de las cámaras de seguridad, todo ocurrió en aproximadamente 24 segundos.

Después de apoderarse del dinero que tenía el comerciante, los sujetos tomaron el efectivo que se encontraba disponible en la caja.

“Se llevaron el fajo ahí en el bolsillo de atrás y, pues, obvio, ya se vieron coronados, y se llevaron los de la caja y ya eso fue todo”, explicó la víctima al medio citado.

En cuestión de segundos, los cinco hombres abandonaron el establecimiento con el dinero y las pertenencias que habían conseguido.

La víctima aseguró que los responsables serían jóvenes de entre 19 y 22 años. Después de salir del establecimiento, los integrantes del grupo habrían tomado diferentes rutas de escape. De acuerdo con el testimonio entregado a Citytv, algunos huyeron en bicicletas y otro lo hizo en una motocicleta.

Ante la falta de una reacción inmediata que permitiera ubicarlos, las propias víctimas intentaron seguir el rastro de uno de los celulares que había sido hurtado.

El rastreo permitió identificar el último punto en el que el dispositivo permaneció activo y obtener información que podría ser de utilidad para establecer quiénes participaron en el robo.

“Nosotros seguimos los rastros del celular y nos dimos cuenta de dónde lo apagaron, y ahí nos dieron información de posiblemente otra persona que haya estado ahí en el robo”, relató el comerciante.

La información obtenida podría ser entregada a las autoridades para apoyar la investigación y establecer la identidad de los responsables.

Más allá del millonario hurto, el comerciante aprovechó su conversación con Citytv para denunciar la situación de inseguridad que, según afirmó, estarían enfrentando los negocios del sector.

El hombre aseguró que durante esa misma semana se habrían presentado tres robos en la zona y mencionó además dos homicidios que, de acuerdo con su testimonio, estarían relacionados con el presunto cobro de extorsiones, conocidas popularmente como ‘vacunas’.

“Por ese lado están robando mucho esta semana, hubo tres robos por ese sector. Mataron un vecino mío por ‘vacuna’, por no pagar ‘vacuna’, hace como tres meses”, afirmó.

El comerciante también señaló que algunos propietarios habrían optado por abandonar sus establecimientos debido a las amenazas.

“Hay locales que se han tenido que ir porque por cuestión de que los amenazan, entonces entregan el local. Sí, eso está delicado, ese sector realmente está muy delicado”, manifestó.

Estas afirmaciones corresponden al testimonio de la víctima y deberán ser verificadas por las autoridades.

El comerciante también expresó su preocupación por la presencia de uniformados en el sector. Según manifestó, la cantidad de policías destinados a la zona sería insuficiente para atender los hechos de inseguridad que estarían ocurriendo.

“Lastimosamente, usted sabe que cuando lo roban a uno no aparece un policía, no aparece nadie, pues porque hay muy poquita policía en el sector. Tengo entendido que hay solo un cuadrante”, señaló.

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El caso quedó en manos de las autoridades, que deberán analizar las imágenes de las cámaras de seguridad y la información obtenida mediante el rastreo del teléfono para intentar identificar y capturar a los responsables.

Por ahora, no se ha informado públicamente sobre capturas relacionadas con este millonario hurto, mientras los comerciantes de La Amistad piden mayores medidas de seguridad ante los hechos que, según sus denuncias, estarían afectando al sector.

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