Por: El Espectador

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La noticia sobre la tala de árboles en los Cerros Orientales de Bogotá vuelve a poner sobre la mesa el alto nivel de vigilancia ciudadana ante cualquier intervención ambiental en la capital. Según los hechos reportados en la carrera séptima con calle 245, la preocupación creció entre los habitantes por la relevancia que tiene esta zona como estructura ecológica principal de la ciudad. Los ciudadanos, cada vez más conscientes de la importancia de proteger estos espacios, han desarrollado un rol activo en la supervisión, lo que lleva a que cada acción de tala se analice con especial atención, como quedó evidenciado en el caso de la Hacienda Novita A Torca I.

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El 31 de mayo, los residentes de la Urbanización Campestre Bosques de Torca, ubicada en Usaquén, escucharon ruidos de motosierras provenientes del límite oriental de la copropiedad. Este hecho despertó sospechas inmediatas y motivó a los vecinos a hacer un seguimiento detallado. Las investigaciones ciudadanas concluyeron en denuncias formales ante la Fiscalía y la Corporación Autónoma Regional, conocida como CAR. De acuerdo con las denuncias, los residentes aseguraron que hubo deforestación y que se afectaron dos hectáreas de cobertura vegetal.

No obstante, la versión de los propietarios de la Hacienda Novita A Torca I señala que la situación es diferente a la presentada por los denunciantes. Aclaran que no hubo tala en dos hectáreas y argumentan que las acciones obedecieron a la necesidad de prevenir un riesgo, pues varios eucaliptos se encontraban en condiciones precarias y amenazaban con desplomarse. Como medida de compensación, los propietarios sostienen que iniciaron un proceso de restauración que ya incluyó la siembra de aproximadamente 200 árboles nativos, buscando mantener el equilibrio ecológico afectado.

El caso escaló en complejidad cuando los habitantes de Bosques de Torca, frente a la falta de respuesta de la administración local, decidieron contratar a la firma Greencity Inversiones y Construcciones S.A.S. Esta firma llevó a cabo una investigación técnica apoyada en inspecciones de campo, el uso de drones para sobrevolar la zona y técnicas de georreferenciación. Los resultados de la investigación llevaron al apoderado del conjunto a presentar el 3 de julio de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía. El escrito se centra en la deforestación, la promoción y financiación de la misma y el daño a los recursos naturales, pidiendo que se investigue el papel de los responsables de la Finca Novita especialmente por la presencia de maquinaria y transporte de madera en tablones. Ahora, las autoridades deberán determinar si hubo o no violación de la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la tala de árboles en los Cerros Orientales genera tanto rechazo ciudadano en Bogotá?

La tala de árboles en los Cerros Orientales despierta gran rechazo entre los bogotanos porque esta zona juega un papel crucial en el equilibrio ambiental de la ciudad, como principal estructura ecológica. Cualquier intervención es vista con desconfianza debido a la historia de defensa ciudadana y a la importancia que se le asigna al patrimonio natural de Bogotá, como muestran las denuncias y acciones de vigilancia de los residentes de Bosques de Torca.

¿Qué es la CAR y cuál es su papel en casos de deforestación en Bogotá?

La CAR, o Corporación Autónoma Regional, es la entidad encargada de la gestión ambiental en diversas regiones del país, incluida Bogotá. En casos de denuncias por deforestación, como el de la Hacienda Novita, su función consiste en investigar, evaluar y, de ser necesario, sancionar posibles afectaciones ambientales en la zona bajo su jurisdicción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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