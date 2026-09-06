Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la modernización de la infraestructura urbana incorpora elementos tecnológicos de alta ingeniería para prevenir emergencias y proteger tanto a las personas como a las estructuras. Según informó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), los nuevos puentes vehiculares de la capital cuentan con dispositivos llamados aisladores sísmicos, diseñados específicamente para controlar el comportamiento de las construcciones durante fenómenos como sismos o terremotos. Estos sistemas están localizados entre la estructura principal de los puentes y sus apoyos; en ocasiones, son elementos poco visibles para el ciudadano común, pero cumplen una labor fundamental.

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Entre las obras más recientes en las que se han instalado estos dispositivos se encuentran la glorieta elevada del grupo 4 de la avenida Ciudad de Cali con avenida de Las Américas, los nuevos puentes de Venecia en la autopista Sur con carrera 68, los puentes del grupo 5 de la avenida 68 con calle 26, la intersección de la avenida Rincón con avenida Boyacá y el tradicional puente de la calle 100 con avenida Suba. Cada uno de estos puntos ha sido identificado por el IDU como estratégico dentro de la red vial de la ciudad.

El funcionamiento de los aisladores sísmicos radica en su capacidad de permitir que el puente se desplace o deforme de manera controlada cuando ocurre un sismo, evitando así que el impacto del movimiento telúrico se transmita directamente al resto de la estructura. De acuerdo con la información oficial, estos dispositivos reducen la transmisión de la energía sísmica y logran que la vibración sea menos intensa, disminuyendo las probabilidades de daños estructurales graves. Además, su diseño posibilita desacoplar la parte superior del puente —por donde circulan los vehículos— de la subestructura conformada por pilas, columnas y estribos. Esta separación protege la obra y asegura su funcionamiento, aun después de eventos de alta magnitud.

En cuanto a su composición, los aisladores sísmicos generalmente se fabrican con capas alternadas de caucho y placas de acero, materiales que trabajan conjuntamente para absorber y disipar la energía generada por un temblor. La implementación de esta tecnología en la infraestructura vial de Bogotá es un ejemplo puntual de cómo la ingeniería moderna fortalece la seguridad ciudadana y la durabilidad del espacio público, reafirmando un compromiso con los más altos estándares de construcción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los aisladores sísmicos y cómo funcionan en los puentes de Bogotá?

Los aisladores sísmicos son elementos ubicados entre la estructura y los apoyos de los puentes, hechos principalmente de caucho y acero, que permiten que la estructura se mueva de forma controlada durante un sismo. Su función es reducir la transmisión de energía sísmica, desacoplando la superestructura del puente de la subestructura, lo que previene daños catastróficos y garantiza la continuidad operativa de los puentes en la capital.

¿En qué puentes de Bogotá se han instalado los aisladores sísmicos recientemente?

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), se han instalado aisladores sísmicos en puentes como la glorieta elevada de la avenida Ciudad de Cali con avenida de Las Américas, los nuevos puentes de Venecia en la autopista Sur con carrera 68, los puentes de la avenida 68 con calle 26, la avenida Rincón con avenida Boyacá y el puente de la calle 100 con avenida Suba.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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