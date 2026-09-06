Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá reafirma su compromiso con la garantía de derechos de las mujeres de los pueblos indígenas, reconociendo el valor esencial de sus aportes a la sociedad y su liderazgo comunitario. Tal como lo destaca el programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la capital fortalece su apoyo a las mujeres indígenas, quienes representan una parte fundamental del tejido social y cultural de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

La figura de Bartolina Sisa, lideresa de la cultura Aymara, es central en esta conmemoración. Su resistencia frente a la conquista española, que finalmente le costó la vida el 5 de septiembre, dio origen al Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha que cada año recuerda a las mujeres indígenas que, a través de la historia, defendieron su cultura y sus derechos. Esta jornada fue institucionalizada en 1983 durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, sirviendo como un recordatorio global sobre la importancia de las mujeres indígenas en todos los ámbitos.

En Bogotá, esta conmemoración fue formalizada a través del Decreto 865 de 2019, instrumento que impulsa la celebración y el reconocimiento de su papel crucial. Según la Alcaldía, este homenaje sirve también para promover el diálogo intercultural, la transmisión de saberes ancestrales y el fortalecimiento de la identidad entre las nuevas generaciones.

El liderazgo femenino indígena se refleja plenamente en la conformación del Consejo Consultivo y de Concertación, donde 14 pueblos de la capital tienen voz y representación directa para el diseño e implementación de políticas públicas en favor de sus derechos. En este escenario de participación se destacan cinco mujeres líderes: Paulina Majin, del pueblo Yanacona; María Antonia Yalanda, del Misak Misak; Luz Dary Uribe, de Tubu Hummurimassa; Ana Milena Chindoy, del Kamëntsá Biya, y Leidy Agreda, del pueblo Inga.

El gobierno distrital, encabezado por Carlos Fernando Galán, ha resaltado el valor de la Casa del Pensamiento Indígena, espacio dedicado a orientar, apoyar y ofrecer recursos a quienes llegan a Bogotá o requieren asistencia para su permanencia y acceso a servicios. Este espacio también contribuye a la formación cultural y a la prevención de violencias contra las mujeres indígenas.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), que cumple 100 años, su labor alcanza 19 localidades y busca fortalecer el conocimiento, las tradiciones, el cuidado familiar y la protección de las lenguas maternas, reafirmando así el compromiso institucional con las mujeres de los pueblos indígenas en la ciudad.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena el 5 de septiembre?

El Día Internacional de la Mujer Indígena se conmemora el 5 de septiembre en honor a Bartolina Sisa, lideresa Aymara asesinada después de resistir la invasión española. Esta fecha fue institucionalizada en 1983 y tiene como objetivo visibilizar el liderazgo y la valentía de las mujeres indígenas en la defensa de sus derechos y cultura, según datos de la institucionalidad distrital.

¿Cómo apoya Bogotá a las mujeres indígenas en la ciudad actualmente?

Bogotá respalda a las mujeres indígenas a través de la implementación del Decreto 865 de 2019 y la creación de espacios como la Casa del Pensamiento Indígena. Además, cuenta con un consejo consultivo que da voz directa a 14 pueblos para garantizar derechos, prevenir violencias y promover la transmisión cultural y el acceso a servicios, tal como lo expresa la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z