Por: Portal Bogotá

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Este lunes 7 de septiembre de 2026, varios barrios de Bogotá experimentan cortes en el suministro eléctrico debido a intervenciones técnicas programadas por Enel Colombia en distintas zonas de la ciudad. De acuerdo con la información difundida por la empresa, estos cortes de luz responden a labores de mantenimiento y mejora de las redes de energía, lo que es fundamental para garantizar la confiabilidad y seguridad del servicio. La lista de áreas afectadas incluye barrios de varias localidades, cada una con horarios específicos de suspensión.

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En la localidad de Bosa, el barrio Andalucía II verá interrumpido el suministro desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. En Chapinero, cuatro sectores tendrán interrupciones: Bellavista desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m., Marly de 8:45 a. m. a 5:00 p. m., Chicó Norte de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y La Cabrera de 7:45 a. m. a 5:00 p. m. En Fontibón, el barrio San José de Fontibón será impactado entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Para la localidad de Kennedy, las afectaciones contemplan a Las Delicias entre 8:30 a. m. y 5:30 p. m., y Santa Catalina de 8:15 a. m. a 1:15 p. m. Por su parte, en San Cristóbal, el barrio La Victoria tendrá corte desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. En Suba, Prado Veraniego estará sin energía entre 7:30 a. m. y 6:00 p. m. Finalmente, en Usaquén, Santa Bibiana tendrá corte de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y Santa Teresa de 9:15 a. m. a 1:00 p. m., según la programación oficial.

Enel Colombia ha proporcionado recomendaciones clave para la ciudadanía durante estos períodos. Entre ellas, destaca la importancia de desconectar electrodomésticos para evitar daños ante posibles fluctuaciones, planificar actividades considerando los horarios de suspensión y limitar la apertura de la nevera para cuidar los alimentos refrigerados. Además, si el personal técnico necesita ingresar a edificios o conjuntos, se aconseja facilitar su entrada tras validar su identidad llamando al número 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca, garantizando así la seguridad de los usuarios.

Este tipo de trabajos programados permiten una mejor gestión y mantenimiento del sistema eléctrico, ofreciendo mayor confiabilidad en el suministro para toda la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por cortes de luz este lunes 7 de septiembre de 2026?

Los cortes de luz programados por Enel Colombia afectarán a los barrios Andalucía II en Bosa, Bellavista, Marly, Chicó Norte y La Cabrera en Chapinero, San José de Fontibón en Fontibón, Las Delicias y Santa Catalina en Kennedy, La Victoria en San Cristóbal, Prado Veraniego en Suba, y Santa Bibiana y Santa Teresa en Usaquén. Cada uno de estos sectores cuenta con horarios específicos de suspensión, según la información oficial proporcionada por la empresa.

¿Qué recomendaciones dio Enel Colombia para los cortes de luz programados en Bogotá?

Enel Colombia sugiere desconectar electrodomésticos durante los cortes para evitar daños, organizar las actividades diarias en función de los horarios previstos, mantener la nevera cerrada para conservar los alimentos y autorizar la entrada del personal técnico solo tras validar su identidad, llamando al número oficial. Estas medidas buscan proteger a los usuarios y facilitar las labores de mantenimiento y mejora de las redes eléctricas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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