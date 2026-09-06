Por: Portal Bogotá

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Bogotá, bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, avanza en el reconocimiento y fortalecimiento de los procesos que valoran la ancestralidad, los saberes y las tradiciones de los pueblos originarios, en particular del Cabildo Indígena Muisca de Bosa. De acuerdo con la información oficial, la ciudad sigue adelante con el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la Consulta Previa ‘El Edén – El Descanso’, celebrados entre el Cabildo Muisca y el Distrito. Este proceso involucra la colaboración de diversas entidades distritales y la construcción de una hoja de ruta que mantenga el diálogo constante con las comunidades indígenas.

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La Secretaría Distrital de Gobierno, conocida por sus siglas SDG, acompañó la tercera sesión correspondiente a la vigencia 2026, en la que participaron líderes del sector y voceros del pueblo indígena Muisca. En este espacio se evaluaron los avances alcanzados y se establecieron las próximas acciones a desarrollar. Uno de los logros más sobresalientes presentados fue el progreso en la adquisición predial, aspecto considerado como un paso estructural dentro de los acuerdos. Concretamente, se han realizado cuarenta ofertas formales de compra a favor del Cabildo Muisca de Bosa. De estas ofertas, treinta y una han sido aceptadas por la comunidad, lo que representa un hito para el cumplimiento de las obligaciones que asumió la administración local.

Según declaraciones de Carmen Chindoy, subdirectora de Asuntos Indígenas y Rrom, la SDG ha logrado coordinar de forma eficiente con todas las entidades distritales, lo cual garantiza el derecho a la consulta previa, un mecanismo fundamental para proteger la pervivencia, identidad y cultura de los pueblos étnicos. Además, Chindoy subrayó la colaboración con la Comisión de Control Urbano y el Comité de Seguimiento, orientada a reducir riesgos ante posibles infracciones urbanísticas en el interior de la comunidad.

Esta reciente jornada, llevada a cabo dentro del marco del Decreto Distrital 046 de 2022, ratifica el compromiso de la administración de Bogotá con los acuerdos del Plan Parcial El Edén – El Descanso y, especialmente, con la garantía del derecho a la consulta previa para el pueblo Muisca de Bosa. La Secretaría Distrital de Gobierno, que cuenta con un siglo de existencia, sigue modulando escenarios de diálogo y construcción conjunta de alternativas, con el propósito de consolidar una ciudad que respete la diversidad y asegure los derechos de las comunidades étnicas.

¿Cuáles fueron los principales avances en la consulta previa con el Cabildo Muisca de Bosa?

Uno de los logros más destacados fue el avance en la adquisición predial, evidenciado en la remisión de cuarenta ofertas formales de compra, de las cuales treinta y una ya fueron aceptadas por el Cabildo Muisca de Bosa, consolidando un avance clave en el cumplimiento de los acuerdos entre el Distrito y la comunidad indígena.

¿Qué significa ‘consulta previa’ en el contexto de los procesos con pueblos indígenas en Bogotá?

La consulta previa es un derecho que tienen los pueblos indígenas para ser consultados sobre proyectos, leyes o decisiones que puedan afectar sus territorios, cultura o formas de vida, garantizando su participación y la protección de su identidad y pervivencia cultural, como se enfatizó en las gestiones entre la SDG y el Cabildo Muisca de Bosa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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