Por: Portal Bogotá

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Cortes de agua en Bogotá y Soacha: fechas, barrios y recomendaciones clave para la semana del 7 al 11 de septiembre de 2026

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Durante la semana del lunes 7 al viernes 11 de septiembre de 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció una serie de cortes de agua programados en varios barrios de Bogotá y el municipio aledaño de Soacha. De acuerdo con la información oficial de la EAAB, estos trabajos en las redes de agua potable son fundamentales para la ejecución de obras de mantenimiento, con el objetivo de mejorar el suministro y prevenir daños mayores en la infraestructura de acueducto.

El cronograma de cortes inicia el lunes 7 de septiembre en la localidad de Usme, donde barrios como La Picota, Santa Marta y Marichuela experimentarán una suspensión que se extenderá hasta por 24 horas, debido a mantenimiento correctivo. Ese mismo día, sectores de Fontibón, incluyendo Modelia y el Centro Comercial Hayuelos, tendrán un corte de hasta 4 horas por verificación de macromedición, un procedimiento que permite revisar el volumen de agua que circula en grandes sectores.

El martes 8 de septiembre, los cortes llegarán a barrios de Chapinero, como El Chicó y Chicó Norte, durante 24 horas, debido a empates e instalación de válvulas, medida necesaria para controlar el flujo de agua en casos de mantenimientos o emergencias. San Cristóbal, Teusaquillo y Soacha también tendrán suspensiones por mantenimiento y verificación técnica durante ese día.

El miércoles 9 continuarán los trabajos en Suba, Los Mártires y Ciudad Bolívar, donde zonas como Prado Pinzón, Paloquemao, Compartir y Lucero Alto estarán afectadas durante extensos periodos por empates de redes y mantenimiento preventivo. Igualmente, barrios de Santa Fe y San Cristóbal tendrán suspensiones de menor duración, especialmente para verificación de macromedición.

Jueves 10 y viernes 11 seguirán los cortes en áreas de Suba, Tunjuelito, Kennedy y Santa Fe, además de localidades como San Cristóbal y Ciudad Bolívar, donde se realizarán instalaciones de válvulas y accesorios, además de labores preventivas.

La EAAB brinda varias recomendaciones durante estos cortes: llenar previamente los tanques de reserva en las viviendas, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, usar el líquido racionalmente (principalmente para el lavado de manos y preparación de alimentos), y en caso de requerir suministro por carrotanque, llamar a la Acualínea 116, con prioridad para hospitales, clínicas y puntos de alta circulación.

Este anuncio busca que los ciudadanos estén informados y puedan organizarse para evitar mayores inconvenientes. Los trabajos de la EAAB son parte esencial del mantenimiento y mejoramiento en el sistema de agua de la capital y sus municipios cercanos.

¿Qué barrios de Bogotá y Soacha tendrán cortes de agua del 7 al 11 de septiembre de 2026?

Durante esta semana, barrios de localidades como Usme, Fontibón, Chapinero, San Cristóbal, Teusaquillo, Suba, Los Mártires, Santa Fe, Tunjuelito, Kennedy, Ciudad Bolívar y municipios como Soacha enfrentarán cortes temporales. Las suspensiones varían entre 4 y 27 horas, dependiendo del tipo de trabajo programado por la EAAB. Se recomienda consultar el listado detallado publicado por la entidad.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB para afrontar los cortes de agua y qué significa la macromedición?

La EAAB sugiere llenar los tanques de las viviendas, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas y usarla racionalmente. Además, señala que los carrotanques prestarán ayuda prioritaria a hospitales y clínicas. La "macromedición" es un procedimiento usado para medir con precisión grandes volúmenes de agua en sectores amplios, permitiendo detectar pérdidas o anomalías en la red de distribución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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