Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante la semana del lunes 7 al domingo 13 de septiembre de 2026 mantiene el esquema ya definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), según información proporcionada por la entidad oficial. La finalidad de esta restricción es regular la circulación vehicular y mejorar la movilidad en la ciudad, una de las más congestionadas de Colombia.

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El esquema para esa semana se basa en la terminación del número de placa del vehículo y en el calendario de días pares e impares. De acuerdo con la SDM, los días impares de la semana, es decir lunes, miércoles y viernes, pueden circular los vehículos particulares cuya placa termina en 1, 2, 3, 4 y 5. Por su parte, los días pares, martes y jueves, la circulación está permitida solo para carros cuyas placas finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. Los sábados, domingos y días festivos están exentos de la restricción, lo que significa que el 12 y el 13 de septiembre de 2026 no aplicará pico y placa para ningún particular.

La franja horaria en la que rige el pico y placa es extensa: comienza a las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m., de lunes a viernes, excepto festivos. Esta información ha sido publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad, que es la única fuente oficial para conocer el calendario y los detalles de la restricción en la capital.

Además, la SDM advierte sobre el riesgo de ser víctima de fraude en plataformas digitales que ofrecen adquisición o pago del permiso conocido como ‘Pico y Placa Solidario’. Según la entidad, el único canal válido para solicitar y pagar este permiso es la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (www.movilidadbogota.gov.co), utilizando el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE). Cualquier otro sitio ajeno no cuenta con autorización para realizar gestiones relacionadas.

En conclusión, la medida de pico y placa en Bogotá para la semana indicada no sufrió modificaciones en su aplicación. La única forma legal de tramitar excepciones al pico y placa es a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. La entidad recuerda a la ciudadanía no confiar en intermediarios ni en páginas no autorizadas para evitar fraudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa para carros particulares en Bogotá según la Secretaría Distrital de Movilidad?

La medida restringe la circulación de vehículos particulares de acuerdo con el último dígito de la placa y el día del mes (par o impar). Según la Secretaría Distrital de Movilidad, los días impares pueden circular los autos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en los días pares solamente pueden circular aquellos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esta restricción se aplica de lunes a viernes, excluyendo días festivos, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y solo se consulta oficialmente a través del sitio web institucional.

¿Dónde y cómo se puede solicitar legalmente el permiso de Pico y Placa Solidario en Bogotá?

El permiso de ‘Pico y Placa Solidario’ solo puede solicitarse y pagarse a través de la página web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. La entidad insiste en que el trámite se realiza exclusivamente mediante el sitio www.movilidadbogota.gov.co y el único método de pago habilitado es el botón PSE dentro de la plataforma. Cualquier otro canal o intermediario no está autorizado y puede representar riesgo de fraude.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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