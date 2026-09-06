Por: Portal Bogotá

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Este lunes 7 de septiembre de 2026 en Bogotá, la restricción conocida como pico y placa, establecida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), sigue vigente y afecta tanto a vehículos particulares como a taxis. La medida, detallada oficialmente en el calendario de la entidad, busca organizar el flujo vehicular en la ciudad durante las horas de mayor tráfico y evitar sanciones a quienes no acaten la normativa. En esta jornada, podrán circular sin limitaciones los carros particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras los demás deberán abstenerse de transitar en los horarios indicados.

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Para los vehículos particulares, el horario del pico y placa inicia a las 6:00 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m., cubriendo así casi toda la jornada diurna. Los taxis, otro grupo relevante para la movilidad de la ciudad, deberán acogerse a un horario ligeramente diferente: desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m. En el caso de estos vehículos de transporte público, estarán autorizados a circular los que tengan placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Aquellas personas que necesiten usar su vehículo durante el horario de restricción pueden consultar el programa Pico y Placa Solidario. Según información oficial de la SDM, esta alternativa permite pagar para quedar exento de la limitación al registrar el vehículo en el portal específico de la Secretaría. Es fundamental recalcar que los trámites solo se deben realizar en el sitio web autorizado (www.movilidadbogota.gov.co) y que los pagos del Pico y Placa Solidario únicamente se pueden efectuar mediante el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) dentro de la plataforma oficial. La entidad advierte sobre la existencia de páginas falsas y aclara en varias oportunidades que no se cuenta con intermediarios ni otros canales autorizados para este proceso.

La Secretaría Distrital de Movilidad reitera a los ciudadanos la importancia de informarse únicamente por los canales oficiales para evitar fraudes y sanciones. La entidad insiste en la precaución, ya que todo trámite ajeno a la web oficial puede exponer a los usuarios a estafas y pérdida de dinero, sin efecto legal sobre la restricción de pico y placa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles vehículos pueden circular en Bogotá según el pico y placa del 7 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el lunes 7 de septiembre de 2026 pueden circular los vehículos particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Para los taxis, aquellos con placas que finalizan en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 están autorizados a movilizarse desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo se tramita?

El Pico y Placa Solidario en Bogotá es una modalidad habilitada por la Secretaría Distrital de Movilidad que permite a los conductores pagar para circular libremente durante el horario de restricción. El trámite se realiza exclusivamente a través del portal oficial de la entidad y el pago debe hacerse por medio del botón PSE, asegurando transparencia y evitando fraudes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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