Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció cortes de agua programados para este lunes 7 de septiembre de 2026 en Bogotá y en el municipio vecino de Soacha, Cundinamarca. La razón principal de estas suspensiones temporales es permitir la realización de trabajos que buscan mejorar el suministro de agua en las localidades, según confirmó la EAAB. Estas labores, explicaron, tienen el objetivo de prevenir daños graves en las tuberías y los accesorios de suministro, con la intención de garantizar la continuidad y calidad del servicio a largo plazo.

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En ese sentido, la EAAB informó los horarios y lugares específicos donde se presentarán los cortes. La localidad de Usme será una de las más afectadas, ya que distintos barrios, como La Picota, Santa Marta, La Aurora, Brasilia, Marichuela, La Andrea, Santa Librada, Monteblanco, Valles de Cafam, entre otros, tendrán suspensión del agua desde las 10:00 de la mañana y hasta por 24 horas. El corte abarcará desde la transversal 4A este a la transversal 14, entre la calle 62 sur y la calle 97 sur, por un mantenimiento correctivo requerido por la empresa.

Igualmente, en la localidad de Fontibón, los barrios Modelia, Santa Cecilia, Baleares, Villa del Pinar, Centro Comercial Hayuelos, Prado Grande, Taragona, San Felipe, Villamar, Fontibón Oriental, y otras zonas aledañas, tendrán corte de agua desde las 10:00 de la mañana hasta por cuatro horas. El área comprendida es de la calle 22 a la avenida calle 26, entre la avenida Boyacá y la carrera 116. Este corte corresponde a procesos de verificación de macromedición, explicó la EAAB.

Ante estos cortes, la EAAB recomienda a los ciudadanos tomar varias precauciones para minimizar los inconvenientes. Entre las principales sugerencias está llenar previamente el tanque de reserva en cada vivienda, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y usar el agua racionalmente, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Asimismo, la empresa dispondrá el servicio de carrotanques, dando prioridad a clínicas, hospitales y sitios con alta concentración de público. Para requerir el servicio, se debe contactar la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán corte de agua el 7 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), barrios de las localidades de Usme y Fontibón serán afectados este lunes 7 de septiembre de 2026. Los sectores de Usme tendrán corte hasta por 24 horas y los de Fontibón hasta por 4 horas. La suspensión responde a trabajos de mantenimiento correctivo y verificación de macromedición, respectivamente.

¿Qué recomendaciones dio la EAAB por el corte de agua en Bogotá?

La EAAB aconseja a los usuarios llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y dar un uso racional priorizando lavado de manos y preparación de alimentos. Además, anunció carrotanques con prioridad para centros médicos, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116. ¿Qué significa "macromedición"? Es un proceso que permite medir el flujo total del agua en grandes sectores de la red para verificar el funcionamiento y detectar posibles fugas o irregularidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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