Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En una rápida y efectiva acción, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura en flagrancia de un hombre señalado de haber robado un establecimiento comercial en la localidad de Puente Aranda. El caso ocurrió en el barrio Santa Matilde, luego de que la comunidad diera aviso oportuno a la central de radio de la policía sobre un robo cometido mediante intimidación con arma de fuego.

Sigue a PULZO en Discover

Según información publicada por la Policía de Bogotá, los empleados del establecimiento afectado realizaron el señalamiento directo del sospechoso, lo que permitió a los policías iniciar de inmediato el seguimiento y reacción en la zona. Minutos después, y gracias a la coordinación en el operativo, el hombre fue interceptado a pocas cuadras del lugar cuando se daba a la fuga.

Durante la requisa a la persona capturada, los agentes lograron la recuperación de más de 400.000 pesos en efectivo, suma sustraída de la caja registradora del comercio, además de la incautación de un arma de fuego utilizada en el hurto. Posteriormente, el capturado fue trasladado junto con el material incautado y el dinero recuperado ante la autoridad competente para los procedimientos de judicialización por los presuntos delitos de hurto calificado y agravado, así como por la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El reporte policial, citado en la red social X (antes conocida como Twitter), destacó la respuesta inmediata de los uniformados, que fue determinante para impedir que el presunto delincuente escapara y para restituir lo robado a sus propietarios.

De igual manera, es relevante resaltar que, de acuerdo con la Policía de Bogotá, durante lo corrido del año 2026 en Puente Aranda se ha registrado una disminución del 9 % en casos de hurto a comercio respecto a 2025, es decir, 40 eventos menos. Además, las autoridades han incautado 37 armas de fuego en el mismo periodo, lo que evidencia un trabajo constante para fortalecer la seguridad en el sector.

Finalmente, la policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o que ponga en riesgo la convivencia, recordando la importancia de utilizar la Línea de Emergencias 123 como herramienta fundamental para combatir el crimen y sumar esfuerzos en la construcción de una Bogotá más segura.

¿Cómo fue la captura del presunto ladrón en Puente Aranda según la Policía de Bogotá?

De acuerdo con la Policía de Bogotá, la captura se produjo tras la alerta emitida por la comunidad y el señalamiento directo de los empleados afectados. El seguimiento permitió que los uniformados interceptaran al sospechoso cuadras más adelante, recuperaran el dinero sustraído y decomisaran el arma de fuego utilizada durante el robo.

¿Qué significa hurto calificado y agravado y cuáles son las consecuencias legales?

El hurto calificado y agravado es un delito que implica robo cometido bajo circunstancias especialmente graves, como el uso de armas, violencia o intimidación. Según la Policía de Bogotá, este tipo de delito conlleva penas más altas y procesos judiciales rigurosos para los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z