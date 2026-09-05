Por: Portal Bogotá

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Un reciente operativo realizado en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, puso en evidencia la importancia del seguimiento e investigación de las autoridades ante convocatorias hechas por redes sociales. De acuerdo con información oficial, el despliegue contó con la participación de la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), quienes lograron identificar el sitio donde tenía lugar un evento presuntamente clandestino. Al llegar, los uniformados encontraron a 47 menores de edad y de inmediato se activó el protocolo para restablecimiento de derechos, acción articulada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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Según lo informado por la SDSCJ a través de su cuenta en la red social X, la intervención fue posible gracias a un trabajo coordinado que incluyó la presencia de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Alcaldía Local de Teusaquillo y funcionarios del ICBF. En el sitio, que aparentemente funcionaba como un bar disfrazado de sindicato, se incautaron armas blancas y estupefacientes. La revisión posterior reveló que este establecimiento ha modificado su razón social en múltiples ocasiones para evitar los controles de la autoridad, y ya tenía a la fecha cuatro suspensiones; igualmente, fue sellado de nuevo tras esta incursión.

La mayoría de los menores hallados fueron entregados a sus familias después de la verificación de la documentación, pues varios habían salido de sus casas sin informar o mintiendo sobre el destino. Otros jóvenes fueron traslados a centros zonales del ICBF, encargados de velar por su protección y bienestar. Un menor, que al parecer presentaba intoxicación por consumo de alcohol, fue remitido a un centro médico para su atención.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para que reporten, a través de la Línea de Emergencias 123 y 141, cualquier situación que ponga en riesgo los derechos de los menores. El reporte ciudadano resulta fundamental para activar los procedimientos, aplicar sanciones y contribuir a la seguridad de la ciudad. Así, el compromiso social y la denuncia oportuna son claves para que Bogotá camine segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es relevante denunciar eventos clandestinos que involucren menores en Bogotá?

Denunciar este tipo de hechos es fundamental porque permite la intervención inmediata de las autoridades para proteger a los menores de edad, como lo evidenció el reciente operativo en Teusaquillo. Además, así se activan protocolos de restablecimiento de derechos y se logra impedir que establecimientos irregulares sigan funcionando y poniendo en riesgo a niños, niñas y adolescentes.

¿Qué es el protocolo de restablecimiento de derechos para menores de edad del ICBF?

El protocolo de restablecimiento de derechos, coordinado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es un mecanismo que se activa cuando un menor resulta vulnerable o sus derechos han sido amenazados. Su propósito es brindar atención inmediata, reubicar a los menores en centros especializados y asegurar la protección de su integridad física y emocional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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