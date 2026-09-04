Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana continúa enfocando sus esfuerzos en la lucha contra el delito, específicamente el hurto. Una reciente intervención de la Policía de Bogotá, bajo el marco de la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, permitió frustrar un intento de robo en la localidad de Barrios Unidos. De acuerdo con información presentada por la Alcaldía de Bogotá, cuatro hombres, quienes se movilizaban en dos motocicletas, habrían intentado interceptar a un ciudadano que transportaba una suma elevada de dinero en moneda extranjera. La respuesta inmediata de las autoridades derivó en una persecución por parte de varias patrullas y culminó con la captura de uno de los sospechosos involucrados en los hechos.

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El incidente tuvo lugar sobre la avenida NQS, cerca a la calle 80, cuando la víctima, al verse amenazada, utilizó un arma de fuego de su propiedad e hirió a uno de los presuntos delincuentes en la pierna. La Policía Metropolitana de Bogotá reaccionó de forma rápida activando el denominado Plan Candado, una estrategia que busca cerrar las posibles rutas de escape en caso de delito en curso. Como resultado de este operativo, los uniformados lograron ubicar y detener a uno de los implicados mientras se desplazaba en una de las motocicletas usadas para el intento de hurto. Posteriormente, el detenido fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica debido a la lesión causada por el disparo.

Durante el registro del capturado, la Policía halló en su poder una pistola calibre 9 milímetros, un chaleco balístico y una imagen alusiva a la Santa Muerte, figura asociada en ocasiones a prácticas de protección entre algunos grupos delincuenciales. Según datos oficiales, el detenido, de 46 años de edad, presenta antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego y por hurto calificado y agravado. Todo el dinero sustraído fue recuperado y puesto bajo custodia de las autoridades. El hombre quedó a disposición de las instancias judiciales correspondientes para la definición de su situación legal.

La Policía de Bogotá invita a la ciudadanía a reportar cualquier conducta delictiva o contraria a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, enfatizando que la denuncia ciudadana sigue siendo fundamental en la lucha contra la delincuencia y la consolidación de entornos más seguros en la ciudad.

¿Cómo actuó la Policía de Bogotá para evitar el hurto en Barrios Unidos?

De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, la Policía reaccionó de manera inmediata tras el intento de hurto en la localidad de Barrios Unidos al activar el Plan Candado, el cual permitió la persecución y posterior captura de uno de los sospechosos. Esta intervención incluyó el uso de varias patrullas y la recuperación de la totalidad del dinero robado.

¿Qué significa el Plan Candado en la estrategia de seguridad de Bogotá Camina Segura?

El Plan Candado, mencionado en la información compartida por la Policía Metropolitana de Bogotá, es una estrategia operativa en la que las autoridades bloquean posibles rutas de escape en un área específica después de un delito, para incrementar las probabilidades de captura de los sospechosos. Esta medida hace parte de las acciones integrales impulsadas en el marco de ‘Bogotá Camina Segura’ para combatir el delito en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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