La ofensiva militar y policial en la región Caribe contra las estructuras armadas ilegales cobró una ficha clave del narcotráfico y las finanzas criminales. En medio de un contundente operativo desplegado en Riohacha, La Guajira, la Fuerza Pública abatió a Rosa Angélica Tarazona, conocida en el bajo mundo con el alias de ‘La Bebecita’, quien era la pareja sentimental y mano derecha del abatido cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’.

Sigue a PULZO en Discover

Lejos de limitarse a un rol secundario o de simple acompañante, las investigaciones de inteligencia revelaron que ‘La Bebecita’ operaba como el cerebro financiero y logístico de la estructura criminal. A la mujer se le atribuían funciones determinantes en el manejo de las finanzas ilícitas, la gestión de contactos estratégicos y la coordinación de la seguridad del cabecilla. Su historial delictivo ya la había puesto en el radar de las autoridades cuando fue capturada inicialmente en septiembre de 2025 en el corregimiento de Guachaca, Magdalena, evidenciando que su participación en el accionar de la estructura paramilitar era activa y de alta peligrosidad.

La pareja se había convertido en blanco frecuente del debate público debido a su desafiante exposición en redes sociales, donde exhibían sin pudor su riqueza mal habida, motocicletas de alto cilindraje, joyas, armas de fuego y recorridos amenazantes por la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre los episodios más recordados figuraba un cínico video de su compromiso matrimonial, en el cual el abatido delincuente la recibía con los ojos vendados a lo largo de un camino tapizado de pétalos de rosas, flores y un costoso anillo. Esa ostentación hoy contrasta con el trágico final que encontraron en el terreno operativo.

La intervención armada, ejecutada este viernes 4 de septiembre, no solo neutralizó a los dos máximos líderes de la organización en la zona, sino que también dejó fuera de combate a dos de los hombres que integraban su anillo de seguridad más cercano. La magnitud del golpe llevó al propio presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a trasladarse personalmente a Riohacha en compañía de su cúpula militar y policial para inspeccionar los resultados de la operación y certificar la desarticulación de esta peligrosa célula criminal que azotaba el Caribe. Las autoridades reiteraron que la ofensiva total contra los reductos armados continuará sin tregua en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

Lee También

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.