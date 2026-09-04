Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En un giro decisivo para la política nacional, el presidente Abelardo de la Espriella oficializó el cierre de todos los espacios de diálogo entre el gobierno y los Comuneros del Sur, así como el fin del canal de conversación sociojurídico con estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá. Esta medida, tomada mediante resoluciones ejecutivas firmadas recientemente, marca la estrategia del gobierno actual de desmontar la política conocida como "paz total", que fue una de las apuestas centrales del anterior gobierno de Gustavo Petro, según información divulgada por El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

La directiva presidencial implica desmontar las mesas de diálogo previamente instaladas, retirar a los funcionarios designados para dichas conversaciones y anular el reconocimiento de miembros de los grupos armados como voceros válidos en estos procesos. Este paso se suma a decisiones similares recientemente adoptadas en el marco de diálogos con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio (EMBF), bajo el mando de alias Calarcá, también reportadas por El Espectador.

En cuanto al caso puntual de los Comuneros del Sur, a pesar del trabajo adelantado para una hoja de ruta orientada hacia la paz territorial en el departamento de Nariño, el Ejecutivo determinó que no se logró establecer un marco jurídico e institucional claro para permitir el sometimiento a la justicia, ni definir la situación legal de sus integrantes. Las resoluciones afirman que aún no existe un tránsito efectivo de este grupo armado a la legalidad ni al Estado Social de Derecho, ni hay pruebas concretas de una voluntad real de reinserción por parte de sus miembros.

Sobre los diálogos enfocados en la llamada "paz urbana" en Medellín, el gobierno insistió en que la continuación de estos espacios está supeditada a la creación de un marco legal que facilite el sometimiento judicial de las bandas. Dado que no existe tal instrumento, las autoridades consideran que no tienen una ruta jurídica suficiente ni ejecutable para concretar los objetivos de estos espacios de conversación, ni tampoco evidencia clara del compromiso con la paz o la reintegración civil por parte de los actores armados involucrados.

¿Por qué el gobierno de Abelardo de la Espriella decidió poner fin a los diálogos con los Comuneros del Sur y grupos armados urbanos?

El gobierno tomó la decisión de finalizar estos diálogos luego de determinar que no existía una base jurídica sólida para avanzar en el sometimiento a la justicia ni en la definición legal de los integrantes de los grupos armados. Según resoluciones citadas por El Espectador, tampoco se halló una manifestación real de voluntad de paz y reinserción en dichos colectivos.

¿Qué significa "paz total" y por qué el nuevo gobierno la está desmontando?

"Paz total" fue una estrategia impulsada por el anterior gobierno de Gustavo Petro y consistía en abrir espacios de diálogo y negociación con distintos grupos armados en busca de su desmovilización e integración a la vida civil. El mandato actual, de acuerdo con El Espectador, ha optado por desmantelar este enfoque al considerar que, sin un marco legal claro y la voluntad comprobada de los actores armados, los diálogos no cumplen su cometido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.