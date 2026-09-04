Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noche del 2 de septiembre, el sur de Ibagué fue escenario de un nuevo episodio de violencia que sacudió a la comunidad del barrio Galán. Un hombre fue atacado con un arma de fuego mientras se encontraba dentro de una barbería, en medio de lo que las autoridades califican como un hecho aún por esclarecer.

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Según los reportes iniciales sobre lo ocurrido, recopilados durante las primeras horas tras el ataque, un sujeto –cuya identidad no ha sido revelada– ingresó al establecimiento y disparó contra uno de los trabajadores. La víctima, identificada como Willington Baloyes, de 28 años, sufrió una herida de bala en el pómulo izquierdo. De acuerdo con la información disponible, en medio del forcejeo entre agressor y víctima se habría producido un segundo disparo, aunque no se ha especificado a quién pudo afectar o los daños causados.

Tras el altercado, el atacante huyó del lugar con rumbo hacia el barrio San José. De las primeras versiones se desprende que abandonó el arma de fuego cerca del río Combeima, acción que forma parte relevante en el avance de la investigación. Hasta el momento no se ha informado sobre la ubicación ni captura del sospechoso, lo que mantiene en vilo tanto a la familia de la víctima como a los habitantes del sector.

Willington Baloyes fue auxiliado por sus compañeros, quienes decidieron trasladarlo en motocicleta a un centro médico cercano. Allí permanece bajo constante observación de los especialistas, quienes evalúan si será necesaria una intervención quirúrgica debido a la complejidad de la lesión en el rostro. La situación médica de Baloyes es motivo de preocupación, ya que el impacto en el pómulo puede comprometer su salud y requerir procedimientos delicados.

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), entidad encargada de avanzar en las pesquisas para esclarecer los móviles y la autoría del ataque. Hasta este momento, no se han hecho públicas hipótesis oficiales sobre las causas de lo sucedido ni se ha revelado información adicional sobre el presunto agresor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de salud de Willington Baloyes después del ataque en la barbería de Ibagué?

Willington Baloyes permanece en un centro asistencial bajo observación médica tras recibir un disparo en el pómulo izquierdo. Los especialistas evalúan si la gravedad de la lesión en su rostro requiere una intervención quirúrgica.

¿Qué acciones adelanta la Fiscalía en el caso del ataque armado en la barbería de Ibagué?

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, conocido como CTI, asumió el caso y actualmente realiza investigaciones para identificar las circunstancias y al responsable del ataque ocurrido en el barrio Galán.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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