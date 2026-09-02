Por: El Espectador

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Entre abril y julio de 2026, Bogotá procesó un total de 290.776 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) a través de los diversos canales de atención de sus secretarías y entidades, según el boletín más reciente de la Veeduría Distrital, un organismo encargado de monitorear la gestión pública en la ciudad. Esta cifra equivale a cerca de 2.400 requerimientos diarios, una señal clara del alto nivel de interacción ciudadana con la administración local. De acuerdo con la Veeduría, el sector Movilidad lideró ampliamente el listado, acumulando 98.093 PQRS, lo que representa el 33,7 % del total. A este le siguieron los sectores Salud, con 19.875; Integración Social, con 18.761; Hábitat y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), con 10.080, y Gobierno, con 9.683. Entre estos cinco sectores se concentró el 53,8 % de las solicitudes ciudadanas en el periodo evaluado.

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En el caso de Movilidad, el trámite más frecuente fue la prescripción de comparendos, con 22.976 solicitudes relacionadas. La prescripción consiste en el vencimiento del plazo legal para ejecutar el cobro de una multa de tránsito si no se ha realizado la gestión administrativa correspondiente. No obstante, el número de solicitudes no implica igual cantidad de comparendos prescritos, pues cada requerimiento representa la intención de un ciudadano de que su caso sea revisado. Otros asuntos recurrentes incluyeron embargos, desembargos y actualización de información en las distintas plataformas asociadas a multas e infracciones.

La Veeduría Distrital no se limitó a registrar cifras: realizó inspecciones administrativas en la Secretaría de Movilidad para revisar el manejo de estos trámites en la plataforma Fénix, así como los procesos de notificación y manejo de expedientes. Si bien se identificaron necesidade de mejora en varias áreas, el informe aclara que la mayoría de las acciones fueron preventivas y que no se indica cuántos expedientes tuvieron errores de notificación.

En el sector Salud, las negativas para asignar citas médicas encabezaron las PQRS, con 8.244 solicitudes, seguidas por quejas a la prestación del servicio y la entrega de medicamentos. La Veeduría inspeccionó hospitales y halló dificultades en la atención al usuario, aunque también se reportaron avances en infraestructura y gestión en centros de salud como Meissen, Suba y Fontibón. Por el lado de Integración Social, el Ingreso Mínimo Garantizado fue el tema más consultado, junto a la activación de subsidios y atención a población vulnerable.

En los sectores Hábitat y UAESP, las quejas estuvieron relacionadas con recolección de basuras, mantenimiento de espacios públicos y cortes de césped. La descoordinación entre entidades fue un tema detectado, lo que puede desembocar en que varios ciudadanos radiquen la misma petición más de una vez. Por último, el sector Gobierno recibió PQRS por intervenciones en el espacio público y ruido de comercios.

Mayo fue el mes con mayor registro de solicitudes, según datos de la plataforma Bogotá Te Escucha, evidenciando fluctuaciones mensuales cuya causa no se especifica. Además, la Ley 1755 de 2015 regula los tiempos de respuesta oficiales, estableciendo plazos de entre 10 y 30 días, dependiendo del tipo de requerimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la solicitud de prescripción de comparendos en Bogotá?

La solicitud de prescripción de comparendos en Bogotá ocurre cuando un ciudadano, tras transcurrir el plazo legal sin una gestión administrativa efectiva por parte de la entidad, pide que reconozcan la extinción de la obligación de pago de una multa de tránsito. Este trámite exige que la autoridad verifique detalles como fechas, notificaciones y posibles interrupciones en el plazo. Sin embargo, cada solicitud representa la revisión de un caso específico y no la aceptación automática de la prescripción.

¿Cuáles son las principales razones de quejas ciudadanas en los sectores Salud y Movilidad de Bogotá?

De acuerdo con la Veeduría Distrital, en el sector Movilidad la mayor cantidad de PQRS estuvo vinculada a la prescripción de comparendos, seguida por procesos relacionados con embargos y actualización de datos. En Salud, la negación de citas médicas, fallas en el servicio y problemas para la entrega de medicamentos fueron los motivos que más impulsaron las quejas y solicitudes de los ciudadanos durante el periodo analizado.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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