Por: Portal Bogotá

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Este jueves 3 de septiembre de 2026, varios sectores de Bogotá y el municipio de Mosquera, en Cundinamarca, experimentarán cortes de luz programados debido a trabajos de mantenimiento y mejoramiento en las redes de distribución de energía realizados por Enel Colombia. Esta medida busca garantizar la estabilidad y calidad del servicio, por lo que afecta distintas localidades y barrios de la capital. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la suspensión del suministro eléctrico comenzará desde tempranas horas de la mañana y, según el sector, se extenderá hasta la tarde.

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En la localidad de Barrios Unidos, los cortes están programados desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., afectando el barrio La Castellana. En Bosa, la interrupción también inicia a las 8:00 a. m. y termina a las 5:30 p. m., en el sector de Canaveralejo. En Engativá, la zona urbana y Sabana del Dorado estarán sin servicio entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. Kennedy tendrá dos franjas horarias: entre 8:30 a. m. y 4:15 p. m. para el barrio Boíta y desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en El Carmelo.

En Suba, los barrios Altos de Chozica, Lombardia y Puerta del Sol se verán afectados en diferentes horarios que comienzan a las 6:00 a. m. En Usaquén, el corte de luz afectará Cedritos y La Estrellita I desde las 8:00 a. m. hasta horas de la tarde. En Ciudad Bolívar, el barrio Cordillera del Sur no tendrá energía entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., mientras que en Usme se verán impactados la vereda Placitas y el barrio Tihuaque Rural durante diferentes franjas de la jornada. Por último, en San Cristóbal, el barrio San José Sur Oriental pasará casi todo el día sin energía.

Además de Bogotá, el municipio de Mosquera en Cundinamarca también tendrá cortes de luz, específicamente en la vereda Balsillas, desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., según lo informado por Enel Colombia.

La empresa recomienda a los usuarios cuidar sus electrodomésticos manteniéndolos desconectados durante los cortes, planificar las actividades del día, minimizar la apertura de refrigeradores para conservar alimentos y permitir el acceso del personal técnico cuando sea indispensable. Si algún ciudadano siente preocupación por la seguridad, Enel Colombia sugiere confirmar la identidad de los trabajadores a través de su línea telefónica oficial para Bogotá y Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios y localidades de Bogotá tendrán cortes de luz programados este jueves 3 de septiembre de 2026?

Según información oficial de Enel Colombia y la Alcaldía de Bogotá, los cortes de luz afectarán barrios en las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, San Cristóbal, Suba, Usaquén y Usme. Específicamente, entre los sectores anunciados están La Castellana, Canaveralejo, Cordillera del Sur, Engativá Zona Urbana, Sabana del Dorado, Boíta, El Carmelo, San José Sur Oriental, Altos de Chozica, Lombardia, Puerta del Sol, Cedritos, La Estrellita I, Placitas y Tihuaque Rural.

¿Qué recomendaciones hace Enel Colombia durante los cortes de energía eléctrica programados?

Enel Colombia aconseja a los usuarios desconectar todos los electrodomésticos para evitar daños, organizar sus actividades teniendo en cuenta los horarios de la suspensión, conservar alimentos en buen estado evitando abrir los refrigeradores, y autorizar el ingreso de personal técnico a los inmuebles solo después de verificar su identidad mediante la línea telefónica oficial, garantizando la seguridad y eficiencia de los trabajos programados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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