Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá invita a toda la ciudadanía a acercarse este jueves 3 de septiembre de 2026 con su documento de identidad a los diferentes puntos de vacunación habilitados en la ciudad. La campaña está dirigida a quienes buscan iniciar, continuar o completar su esquema de inmunización y cuenta con respaldo de la SDS, según información oficial publicada en su portal web.

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La jornada de inmunización tiene como objetivo principal la prevención de enfermedades transmisibles, incluyendo poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras. Además, dentro de esta iniciativa se ofrecerá la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), enfocada en niños y niñas de 9 a 17 años, buscando ampliar la protección en la población escolarizada y reducir riesgos asociados con este virus.

Para quienes requieran conocer la ubicación de los puntos de vacunación para ese día, la SDS ha dispuesto un enlace con la información detallada. Las personas interesadas pueden consultar el listado para identificar el lugar más conveniente en su localidad, lo que facilita el acceso para todos los habitantes de la capital.

Adicionalmente, la Secretaría aclara que la vacunación contra la fiebre amarilla está disponible para gestantes y personas mayores de 60 años, pero solo en centros de atención autorizados. En dichos lugares, el personal de salud realizará una valoración médica previa y brindará acompañamiento especializado, con el fin de garantizar que la aplicación se lleve a cabo de forma segura y supervisada. Aquellos interesados pueden consultar el listado de estos puntos aprobados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), también conocidas como EPS (Empresas Promotoras de Salud), lo que refuerza el compromiso con la seguridad y el cuidado particular para grupos de riesgo.

La ciudadanía cuenta, además, con la herramienta Mapas Bogotá para localizar de manera ágil las instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación. El proceso consiste en activar el buscador, ingresar la palabra “vacunación”, seleccionar la opción correspondiente y navegar para ubicar el sitio más cercano, consultando la dirección y los horarios disponibles.

Este esfuerzo, respaldado por la SDS, reafirma el compromiso institucional con la promoción de la salud pública y la prevención de enfermedades, facilitando el acceso gratuito y seguro a la vacunación para todos los sectores de la ciudad.

¿Cuáles son las enfermedades que busca prevenir la jornada de vacunación en Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Salud, la jornada de vacunación se orienta a prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano (VPH), enfocándose especialmente en proteger a la población infantil y adolescente.

¿Cómo pueden las personas mayores de 60 años acceder a la vacunación contra la fiebre amarilla en Bogotá?

La vacunación contra la fiebre amarilla para personas mayores de 60 años se lleva a cabo exclusivamente en puntos de atención autorizados, donde el paciente debe someterse a una valoración médica previa y recibirá acompañamiento especializado, garantizando así una aplicación segura, según las directivas de la Secretaría Distrital de Salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.