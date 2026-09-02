Por: El Espectador

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La Feria del Hogar de Bogotá ofrecerá este año un espacio inédito para más de 120 portadores de las tradiciones del Pacífico colombiano. Esta participación surge a raíz de la suspensión, por motivos de fuerza mayor, de la edición número 30 del Festival Petronio Álvarez en Cali tras el terremoto del 10 de agosto. Según informó Corferias, entre el 3 y el 20 de septiembre, artesanos, cocineros, diseñadores y productores de bebidas tradicionales expondrán y comercializarán sus productos en el segundo piso del pabellón 8, como invitados especiales del evento.

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Para los expositores, el Festival Petronio Álvarez representa una de sus principales fuentes de sustento anual, ya que implica inversiones previas significativas en insumos y desplazamientos. La cancelación debido al sismo de magnitud 7,4 dejó a muchas familias sin la posibilidad de recuperar esas inversiones, por lo que la alternativa ofrecida en Bogotá sirve como una respuesta parcial para mitigar las pérdidas económicas. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de Cali, esta oportunidad comercial y cultural es resultado de la colaboración entre las alcaldías de Cali y Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias.

Las entradas para la Feria están disponibles tanto en la página oficial de Corferias como en las taquillas, con un costo de preventa de $13.500 hasta el 3 de septiembre. Dentro de la muestra, los visitantes encontrarán una variada exhibición: artesanías y joyería inspiradas en tradiciones afrocolombianas, moda y estética afro, alimentos y dulces típicos, así como bebidas ancestrales. Además, como parte de la Casa Grande del Pacífico, se organizarán actividades, presentaciones musicales y espacios para compartir saberes de la región. Entre los participantes destaca Viviana Díaz, creadora de la marca Raíces, quien mostrará piezas de joyería étnica inspirada en la cultura del Pacífico.

No obstante, la Secretaría de Cultura aclaró que esta vitrina en Bogotá no sustituye al festival original, reconocido por su concurso musical, programación gastronómica y muestra de saberes colectivos, que tradicionalmente congrega a miles de visitantes en Cali. Julián Arteaga, secretario de Cultura, enfatizó que la Feria del Hogar permite mantener la visibilidad de los portadores y fortalecer redes comerciales, pero no implica el traslado del evento en su formato habitual.

El futuro del Festival Petronio Álvarez permanece incierto. Inicialmente se contempló un encuentro conmemorativo en noviembre, pero la Alcaldía de Cali anunció que la edición número 30, con concurso y formato tradicional, se postergará hasta 2027 debido a daños en las infraestructuras y la emergencia generada por el terremoto. Mientras tanto, la campaña Petronio Solidario sigue operando para respaldar a los afectados, y la ciudad prepara una conmemoración especial cuya fecha aún no se ha anunciado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué productos tradicionales del Pacífico estarán en la Feria del Hogar de Bogotá?

En la Feria del Hogar de Bogotá, los visitantes podrán hallar artesanías y joyería inspiradas en las comunidades afrocolombianas, productos de moda y estética afro, dulces, alimentos típicos y bebidas ancestrales elaboradas por portadores de la cultura del Pacífico. También se podrá disfrutar de presentaciones musicales y actividades educativas sobre estas tradiciones.

¿El Festival Petronio Álvarez tendrá una nueva sede o una edición alternativa tras el terremoto?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de Cali y la información difundida oficialmente, la muestra en Corferias no representa una nueva sede ni una edición alternativa del Festival Petronio Álvarez. Se trata de una plataforma temporal para que los portadores comercialicen sus productos, mientras la edición número 30 del festival, en su formato original, ha sido reprogramada para 2027.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.