Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá será escenario el próximo domingo 6 de septiembre de 2026 de la tradicional Carrera de la Mujer, un evento deportivo de gran relevancia que implica amplias modificaciones en la movilidad habitual. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales en puntos estratégicos para garantizar la seguridad de las participantes y el desarrollo normal de la competencia. Los cierres más significativos se presentan en la avenida carrera 60, avenida calle 53 y carrera 28, donde se realizarán bloqueos totales en ambos sentidos entre la noche del sábado y las primeras horas de la tarde del domingo.

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Por ejemplo, la calzada occidental de la carrera 60, entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, estará cerrada desde el mediodía del sábado 5 de septiembre hasta las 4 de la tarde del domingo. Otros puntos neurálgicos, como la avenida carrera 60 entre avenida calle 26 y avenida calle 53, permanecerán sin acceso desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana del domingo. La calle 53 tendrá varios tramos clausurados, tanto en sus calzadas norte como sur, en horarios que varían entre las 6 de la mañana y las 11 de la mañana, según los sectores afectados.

El recorrido principal de la carrera 21K inicia en la avenida carrera 60 y se extiende por distintas vías como la calle 57, calle 53, carrera 66A, calle 42, carrera 52, hasta llegar a la avenida carrera 30 (también conocida como avenida NQS, sigla de 'Norte-Quito-Sur'). El trazado contempla varios retornos estratégicos para facilitar el flujo de la competencia y evitar congestiones mayores, así como la apertura gradual de las vías conforme vayan avanzando las corredoras, lo cual busca reducir el impacto sobre la red vial, señala la misma fuente oficial.

La SDM establece rutas de desvío autorizadas en los sectores cercanos al Parque Simón Bolívar y la avenida NQS, detallando las vías alternas recomendadas. Estas incluyen la avenida carrera 68, avenida Boyacá, avenida Rojas, avenida calle 80, avenida calle 72, avenida calle 68 y avenida calle 63, para quienes deban desplazarse en sentido norte-sur, oriente-occidente y viceversa durante la mañana y mediodía del domingo. De esta forma, se minimizan las dificultades en la movilidad, promoviendo opciones seguras para los conductores y ciclistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales vías cerradas por la Carrera de la Mujer 2026 en Bogotá?

Las vías más importantes cerradas durante la carrera serán la avenida carrera 60, la avenida calle 53, la carrera 28, y la avenida carrera 30 (avenida NQS) en ciertos tramos. Los cierres serán totales en distintos horarios, especialmente desde la madrugada del domingo hasta entrada la tarde, afectando tanto calzadas norte como sur y occidental.

¿Qué rutas alternas recomienda la Secretaría Distrital de Movilidad durante la Carrera de la Mujer?

La SDM sugiere utilizar vías alternas como la avenida NQS (Norte-Quito-Sur), la avenida carrera 68, la avenida Boyacá, la avenida Rojas, la avenida calle 80, avenida calle 72, avenida calle 68 y avenida calle 63, para quienes necesiten movilizarse en las franjas afectadas por los cierres temporales del evento deportivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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