Por: Portal Bogotá

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La Carrera de la Mujer 2026 se instala una vez más como uno de los eventos deportivos más significativos para las mujeres en Bogotá. Con su convocatoria para el domingo 6 de septiembre de 2026, el llamado es claro: quienes deseen participar deben revisar con antelación los trazados de sus respectivas categorías y prepararse para sumarse a esta jornada que tendrá lugar en las inmediaciones del parque Simón Bolívar, según información oficial del portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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Más allá del tradicional cruce de la meta, esta competencia representa un espacio de encuentro para disfrutar del trayecto, fortalecer lazos entre participantes y celebrar cada kilómetro recorrido. El evento ofrece varias distancias y categorías para mujeres desde los 18 hasta 79 años, incluyendo una rama élite exclusiva para aquellas avaladas por la Federación Colombiana de Atletismo.

La categoría 5K, denominada “Inspirada”, está especialmente recomendada para quienes inician en el ‘running’. El calentamiento está programado para las 6:05 a. m. y la salida será a las 7:00 a. m.; la ruta parte desde la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar, e incluye un punto de control de cronometraje en la salida y la meta.

Para quienes buscan retos mayores, está la distancia 10K, conocida como “Empoderada”, con su respectivo calentamiento a las 7:05 a. m. y salida a las 8:15 a. m. Esta incluye un punto de cronometraje intermedio en el kilómetro 5. Por su parte, la ruta de 15K, llamada “Poderosa”, está diseñada para quienes quieren acercarse a recorridos exigentes. Aquí, los controles de tiempo estarán en la salida, en los kilómetros 5, 10 y la meta. Finalmente, la media maratón de 21K, “Valiente”, permitirá medir la disciplina y resistencia con cronometrajes en los kilómetros 5, 10, 15 y en la llegada. Todas estas actividades parten desde la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar.

De acuerdo con ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el evento genera desvíos autorizados en el sector del parque Simón Bolívar. Entre las rutas alternativas indicadas, se encuentran la avenida carrera 60, la calle 53, la carrera 27, y otras avenidas principales, para facilitar el flujo vehicular durante el desarrollo de la carrera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los recorridos y categorías de la Carrera de la Mujer 2026 en Bogotá?

Según la información oficial de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Carrera de la Mujer 2026 incluye cuatro recorridos principales: 5K (Inspirada), 10K (Empoderada), 15K (Poderosa) y 21K (Valiente). Cada distancia tiene categorías de edad que van desde los 18 hasta los 79 años, y algunas incluyen una categoría élite exclusiva para atletas femeninas avaladas por la Federación Colombiana de Atletismo. Los puntos de partida y llegada están ubicados en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar.

¿Cuáles serán los desvíos viales por la Carrera de la Mujer 2026 en el parque Simón Bolívar?

Durante la Carrera de la Mujer 2026, se autorizarán varios desvíos en el sector del parque Simón Bolívar. Los usuarios deberán tomar rutas alternas como la avenida carrera 60, la avenida calle 63, la carrera 70, la avenida NQS, la avenida calle 26, entre otras. Estas modificaciones buscan garantizar la movilidad y seguridad tanto de los participantes como de los ciudadanos en la zona afectada por el evento deportivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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