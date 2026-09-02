Por: Portal Bogotá

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El próximo miércoles 2 de septiembre de 2026, la ciudad de Bogotá será escenario de una nueva edición del clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios Fútbol Club. La cita está programada para las 8:25 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín, lugar icónico para el fútbol en la capital. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y otras entidades del Distrito, este evento contará con un fuerte acompañamiento institucional, con el fin de promover la seguridad, el respeto y la convivencia pacífica entre los asistentes durante toda la jornada deportiva.

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Una de las decisiones clave para este clásico es que no estará permitido el ingreso de hinchada visitante. Además, las tribunas lateral norte y lateral sur permanecerán cerradas, siguiendo las disposiciones vigentes emitidas por la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá. Estas medidas responden a sanciones impuestas previamente, cuyo objetivo es garantizar el adecuado desarrollo del evento y minimizar cualquier situación de riesgo dentro del escenario deportivo.

La SDG hace un llamado para que quienes asistan vivan este partido de manera pacífica y responsable. Los asistentes deberán acatar estrictamente las indicaciones de las autoridades y del personal logístico, no solo al momento de ingresar al estadio, sino durante todo el desarrollo del encuentro. Se recomienda llegar con suficiente anticipación, planificar los desplazamientos especialmente considerando la alta concurrencia esperada en los alrededores de El Campín, y utilizar las alternativas de transporte público para evitar congestiones y facilitar la movilidad.

Igualmente, se insiste en la importancia de evitar cualquier comportamiento que pueda afectar la sana convivencia y promover una cultura de respeto entre las diferentes aficiones. El enfoque de la administración distrital, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, será acompañar el desarrollo del clásico con equipos de diálogo y estrategias de convivencia, coordinadas con la Policía de Bogotá y otras entidades responsables de la logística. Así se busca que el fútbol siga siendo una oportunidad para el encuentro ciudadano, en un ambiente de respeto, tranquilidad y sin violencia. Se advierte que la información sobre medidas operativas, movilidad e ingreso al estadio podría ser actualizada según decisiones de las autoridades competentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas de seguridad para el clásico entre Santa Fe y Millonarios en Bogotá?

Las medidas de seguridad para el partido incluyen la prohibición del ingreso de hinchas visitantes y el cierre de las tribunas lateral norte y lateral sur del estadio El Campín, de acuerdo con disposiciones de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá. Además, la presencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Policía de Bogotá y personal logístico busca garantizar el desarrollo seguro y respetuoso del evento.

¿Por qué no se permitirá el ingreso de hinchada visitante al Estadio El Campín?

No se permitirá el ingreso de hinchada visitante debido a las sanciones y medidas tomadas por la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá. Estas restricciones buscan prevenir situaciones de riesgo y promover la paz y el respeto entre los asistentes, asegurando así que el clásico capitalino se realice en un entorno controlado y seguro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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