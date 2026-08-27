La eliminación de River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe marcó el final del ciclo de Eduardo ‘Chacho’ Coudet como entrenador del equipo argentino, según informó TyC Sports.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Hinchas de River explotan luego de eliminación ante Santa Fe; piden la salida de Borré)

El técnico dejará el cargo este jueves 27 de agosto en una decisión que se anunciará oficialmente en una conferencia de prensa programada para las 3:00 p. m. (hora en Argentina) en el estadio Monumental, recogió el medio mencionado.

Coudet ya venía en una situación delicada y cuestionado por los hinchas. El golpe definitivo llegó con la derrota por penales frente al conjunto colombiano. River empató 1-1 en el Monumental y cayó 8-7 en la definición desde los doce pasos.

TyC Sports detalla que el entrenador, que había suspendido la conferencia de prensa inmediata tras el partido para no hablar en caliente, se reunió con altos mandos de la dirigencia en el vestuario y acordó su salida del club.

El ‘Chacho’ brindará la conferencia de prensa para comunicar la decisión. Durante la práctica, que se trasladó al estadio en lugar del predio de Ezeiza, se despedirá de los futbolistas. En principio, Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, se hará cargo del plantel de manera interina por tercera vez.

Su primer compromiso será el partido del domingo ante Banfield, en el estadio Florencio Sola, con público visitante.

Coudet arribó a River en marzo de 2026, tras el segundo ciclo de Marcelo Gallardo. Durante su gestión, el equipo sufrió varias derrotas dolorosas que fueron acortando el margen hasta el punto culminante de la eliminación sudamericana.

Entre los nombres que suenan como posibles reemplazantes, el medio menciona a Hernán Crespo, Pablo Aimar y Gabriel Milito. Por ahora, esos son los candidatos que circulan en Núñez mientras el club comienza a trabajar en la búsqueda de un sucesor.

La salida se produce en un momento complicado para River. El equipo venía de una racha irregular, con apenas un triunfo en sus últimos ocho partidos oficiales y había perdido la final del Torneo Apertura ante Belgrano, además de quedar eliminado temprano de la Copa Argentina. La permanencia en la Sudamericana era el principal objetivo del semestre y su frustración precipitó el desenlace.

* Pulzo.com se escribe con Z