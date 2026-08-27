La noche del 26 de agosto terminó con una tragedia en el estadio Monumental, donde un hincha de River Plate murió después de sufrir una descompensación mientras se desarrollaba el partido frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

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(Vea también: Hinchas de River explotan luego de eliminación ante Santa Fe; piden la salida de Borré)

El fallecimiento ocurrió durante una noche especialmente difícil para los aficionados de River, pues el equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe después de una definición por penales.

La eliminación provocó además una fuerte reacción de los hinchas en el Monumental, con silbidos y manifestaciones de descontento luego del resultado. La situación elevó todavía más la tensión alrededor del estadio.

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¿De qué murió hincha de River Plate en el Monumental?

De acuerdo con la información publicada por La Nación, el hombre sufrió un paro cardíaco y solicitó asistencia en uno de los accesos internos del estadio. El personal acudió al lugar y pidió una ambulancia del SAME.

Pese a las maniobras de reanimación practicadas mientras llegaba el servicio médico, el hincha falleció en el lugar. La noticia se conoció poco después de la eliminación de River ante Santa Fe, en un partido que terminó empatado y tuvo que definirse desde los penales. La eliminación dejó al conjunto argentino fuera de los cuartos de final del torneo.

La información sobre la identidad del fallecido y otros detalles del caso todavía no había sido ampliada al momento de la publicación inicial, que permanecía en desarrollo.

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