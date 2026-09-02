Por: Portal Bogotá

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La recuperación del espacio público en el centro de Bogotá avanza de manera significativa gracias a la última jornada de Operación Espacio Público, según reportes de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta intervención, que tuvo lugar en sectores como Voto Nacional, el Distrito Creativo del Bronx y los alrededores de Plaza España —todas zonas emblemáticas de la localidad de Los Mártires— permitió devolver a la ciudadanía 630 metros lineales de espacio público. Además, se logró retirar 80 metros cúbicos de residuos voluminosos, desmontar 31 estructuras no convencionales, incautar 23 armas blancas y remover 9 carcasas abandonadas que ocupaban lugares estratégicos para el tránsito y la convivencia.

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Según la información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta acción no fue aislada, sino que convocó en equipo a varias entidades del Distrito. Entre ellas figuran la Alcaldía Local de Los Mártires, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), las secretarías de Gobierno, Seguridad e Integración Social, así como las alcaldías locales de Fontibón, Engativá y Ciudad Bolívar. También participaron la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Policía de Bogotá y Aguas de Bogotá. Esta coordinación institucional se vio reflejada en el despliegue logístico de cinco volquetas doble troque que contribuyeron a la disposición adecuada de los desechos retirados.

Entre los puntos priorizados estuvo el entorno del Colegio Agustín Nieto Caballero y el Parque de Plaza España. Allí, la Administración distrital busca mejorar la seguridad, la movilidad y la salubridad, condiciones que, de acuerdo con testimonios ciudadanos recogidos por la misma alcaldía, ya muestran un impacto positivo: "Me parece espectacular que la alcaldía esté realizando esta recuperación, porque así vamos a ver más bonita nuestra Bogotá", señaló un comerciante del sector.

La Operación Espacio Público hace parte de una estrategia permanente cuyos avances, según voceros como Danilson Guevara de la Secretaría Distrital de Gobierno, deben mantenerse y reforzarse: “Hemos regresado con todas las capacidades del distrito para seguir manteniéndolo limpio porque este sector se convertirá en un sector emblemático para turistas y residentes”.

En paralelo con la recuperación física, se ofreció atención social a 66 personas habitantes de calle, reafirmando el compromiso de la Administración Distrital de Bogotá con una recuperación integral —no solo urbanística, sino también humana y social— especialmente en zonas de alto tráfico peatonal. Para Jhon Jader Suárez, alcalde local de Los Mártires, estas acciones "le devuelven estos espacios a la comunidad y recuperan el orden de nuestra ciudad". El Distrito sostiene que la recuperación del espacio público es una labor constante y un compromiso que requiere trabajo en equipo.

Cada jornada de recuperación, de acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, contribuye a entornos más limpios, seguros y aptos para la movilidad y convivencia, asegurando que los espacios recuperados permanezcan en beneficio de la ciudadanía.

¿Qué acciones incluye la Operación Espacio Público en Bogotá?

La Operación Espacio Público en Bogotá comprende la recuperación de metros lineales para la ciudadanía, el retiro de residuos voluminosos y carcasas abandonadas, el desmonte de estructuras no convencionales, la incautación de armas blancas y la prestación de atención social a habitantes de calle, según información oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Qué entidades participaron en la recuperación del espacio público en Los Mártires?

La intervención en Los Mártires contó con la colaboración de la Alcaldía Local, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), las secretarías de Gobierno, Seguridad, Integración Social, la UAESP, la Policía de Bogotá, Aguas de Bogotá y otras alcaldías locales, de acuerdo con datos proporcionados por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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