Por: Portal Bogotá

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Este jueves 3 de septiembre de 2026, los habitantes de Bogotá deben prestar atención a la aplicación de la medida de pico y placa, según la información dada a conocer por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la entidad que regula el tránsito en la capital del país. De acuerdo con el calendario oficial difundido por la SDM, durante este día podrán circular los vehículos particulares cuyas placas terminen en los números 1, 2, 3, 4 y 5. Respecto a los taxis, la restricción es menos exigente: se permite el tránsito de placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

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Los horarios de la medida varían según el tipo de vehículo. Para los automóviles de uso particular, el pico y placa rige desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., mientras que, en el caso de los taxis, la restricción comienza a las 5:30 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m. Estos lineamientos buscan regular el flujo vehicular y mitigar la congestión en las vías de la ciudad.

Una alternativa disponible para quienes desean estar exentos de la restricción es acogerse al conocido Pico y Placa Solidario, un sistema por medio del cual los conductores pueden pagar para circular sin limitaciones en Bogotá. Según la SDM, para acceder a esta modalidad, los interesados deben registrarse en el portal oficial de la entidad, específicamente en la plataforma habilitada para este trámite.

Es importante advertir que la Secretaría Distrital de Movilidad ha insistido en que no existen intermediarios ni otras páginas autorizadas para gestionar el Pico y Placa Solidario. El único canal legítimo es el sitio web www.movilidadbogota.gov.co y el pago se realiza estrictamente a través de la opción de PSE que se encuentra en esta plataforma. La entidad recalca que no se deben emplear sitios no oficiales, ya que se han detectado páginas falsas que buscan engañar a los ciudadanos.

¿Cómo funciona el Pico y Placa en Bogotá para este jueves 3 de septiembre de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, el 3 de septiembre pueden transitar en Bogotá los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, además de los taxis cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. La medida aplica de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. para particulares y de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. para taxis. La información debe verificarse siempre por los canales oficiales.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo se tramita en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es una modalidad que permite circular sin limitación durante los horarios restringidos, mediante el pago de una tarifa definida por la Secretaría Distrital de Movilidad. El trámite se realiza de forma virtual, únicamente en el sitio oficial de la SDM, y el pago solo debe efectuarse mediante botón PSE en la plataforma señalada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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