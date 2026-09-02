Por: EL PILON SA

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Un reciente informe de la Revista Semana ha dejado en evidencia la gravedad de las amenazas contra funcionarios judiciales en Colombia, tras la condena del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, más conocido como Kiko Gómez. El magistrado José Joaquín Urbano envió una carta advirtiendo sobre la posible relación entre el atentado con arma de fuego contra la sede de la Procuraduría en Bogotá y la sentencia dictada contra Gómez, quien fue condenado a 31 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado.

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De acuerdo con el documento revelado por Semana, el pasado 29 de abril la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución de Gómez y lo condenó, decisión que abrió un escenario inquietante para varias personas vinculadas al caso. Poco después de conocerse el fallo, circularon en plataformas digitales mensajes sobre un presunto plan criminal. Según esos mensajes, un hombre condenado habría ordenado radicar a su familia en Italia luego de encargar el asesinato de tres personas, con el fin de mantenerlas fuera del alcance de la justicia colombiana.

El temor entre los funcionarios judiciales se agudizó tras la sentencia. Gloria Guzmán, procuradora judicial encargada de impugnar la absolución de Gómez, expresó su preocupación directamente al magistrado Urbano. Ese temor tomó forma concreta cuando el despacho del procurador delegado Pedro Luis Bonilla, quien solicitó la condena contra el exgobernador, fue atacado con disparos. Según el relato del documento oficial, Bonilla halló una bala en su oficina el martes 1 de septiembre y había reportado días antes el hallazgo de dos ventanas rotas y rastros de disparos de fusil. Esta versión contrasta con los datos iniciales de las autoridades, que mencionaron el uso de armas calibre 9 milímetros.

Frente a este escenario, Urbano solicitó de manera urgente a la Dirección de Protección de la Policía Nacional reforzar las medidas de seguridad para salvaguardar a los magistrados de la Sala de Casación Penal y sus familias. Esta situación ha encendido las alarmas sobre los riesgos que enfrentan quienes participan en decisiones judiciales de alto perfil en el país. La gravedad de los hechos evidencia la vulnerabilidad que rodea a los funcionarios encargados de impartir justicia en casos sensibles y de alto impacto, según la información publicada por la Revista Semana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Juan Francisco Gómez Cerchar y por qué fue condenado?

Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez, es el exgobernador de La Guajira. Según la información de la Revista Semana, recientemente fue condenado a 31 años y 8 meses de prisión por el delito de homicidio agravado, luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocara su anterior absolución.

¿Por qué existe preocupación por la seguridad de funcionarios judiciales tras la condena de Kiko Gómez?

Los funcionarios judiciales manifestaron temor después de la condena a Kiko Gómez debido a la circulación de mensajes sobre un presunto plan criminal en su contra y a un ataque armado dirigido al despacho de Pedro Luis Bonilla, procurador delegado. Esta situación llevó al magistrado Urbano a solicitar el refuerzo urgente de esquemas de seguridad, de acuerdo con lo expuesto por la Revista Semana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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