Por: El Espectador

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Magistrados de la Corte Suprema de Justicia han prendido las alarmas por situaciones recientes que, según indican, comprometen su integridad y la de sus familias. El presidente de la Corte, Iván Mauricio Lenis, solicitó formalmente a las autoridades que se refuercen las medidas de protección para los miembros del alto tribunal, una petición que evidencia la gravedad de los hechos reportados. De acuerdo con la información revelada por El Espectador, la alerta inicial fue emitida por el magistrado José Joaquín Urbano, quien dirigió una carta a Carlos Roberto Solórzano, presidente de la Sala Penal, explicando las razones de su preocupación.

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En el documento, Urbano señaló que tras la condena de más de 31 años de prisión dictada por la Sala Penal contra Juan Francisco Gómez Cerchar, exgobernador de La Guajira y conocido como “Kiko Gómez”, por el delito de homicidio agravado, se ha detectado un ambiente hostil hacia los funcionarios que participaron en ese proceso judicial. Según expresó, desde hace una semana circula en internet información sobre un supuesto plan para atentar contra aquellas personas involucradas en la decisión contra el exmandatario. Esta situación ha derivado en un aumento del temor entre los integrantes del tribunal y otras personas relacionadas con el caso.

La inquietud se vio agravada recientemente luego de que, el 1 de septiembre, fuera encontrada una bala disparada y una ventana rota en el piso 26 del edificio de la Procuraduría, hecho que generó mayor zozobra entre quienes han estado ligados al proceso. De acuerdo con El Espectador, algunos procuradores también manifestaron su preocupación directamente ante el despacho de Urbano, sumándose a la solicitud de protección formulada por la Corte.

Tras estos episodios, el presidente de la Corte Suprema contactó a la encargada de seguridad de la corporación y a la Dirección de Protección de la Policía Nacional, exigiendo el fortalecimiento inmediato de los esquemas de seguridad para los magistrados y sus familias mientras avanzan las investigaciones. La expectativa, de acuerdo con la información oficial, es que las autoridades actúen de manera diligente para prevenir cualquier riesgo en medio de la tensión causada por la sentencia contra “Kiko Gómez”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están pidiendo mayor seguridad?

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia solicitaron mayor seguridad tras detectar riesgo a su integridad luego de la condena de más de 31 años de prisión contra Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como “Kiko Gómez”. El magistrado José Joaquín Urbano reveló que ha circulado información sobre posibles atentados y que se han presentado hechos preocupantes, como el hallazgo de una bala en el edificio de la Procuraduría, lo que ha aumentado la inquietud entre los funcionarios vinculados al proceso judicial.

¿Qué medidas tomó la Corte Suprema ante las amenazas a los magistrados?

Ante las recientes amenazas y hechos preocupantes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, se comunicó con la encargada de seguridad de la Corte y con la Dirección de Protección de la Policía Nacional, exigiendo que se refuercen los esquemas de protección tanto para los magistrados como para sus familias, mientras las autoridades investigan los posibles riesgos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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