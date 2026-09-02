Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hombre de 28 años murió durante la noche del pasado domingo 30 de agosto, luego de verse involucrado en una violenta riña en la vereda Santa Lucía, zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Ríos Córdoba.

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De acuerdo con el reporte preliminar y los testimonios recopilados en el sector, la confrontación habría comenzado luego de que varias personas observaran al hombre presuntamente golpeando a un perro en plena vía pública. El reclamo habría pasado rápidamente de una discusión verbal a una pelea.

La riña terminó en homicidio

En medio del enfrentamiento, Ríos Córdoba habría recibido múltiples heridas ocasionadas con un arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo. La gravedad de las lesiones provocó que cayera sobre la vía y muriera en el lugar antes de recibir atención médica.

Tras el aviso de la comunidad, uniformados de la Policía desplegaron un operativo en la zona. Uno de los presuntos involucrados fue capturado en flagrancia e identificado como S. Sanabria Páez, quien quedó a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de homicidio.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrió la riña y determinar la responsabilidad de cada una de las personas involucradas. Asimismo, se busca establecer el paradero de un segundo señalado participante en el enfrentamiento.

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