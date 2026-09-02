En medio de los retos para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, una nueva amenaza enciende las alarmas por la posibilidad de un nuevo movimiento de la naturaleza en Colombia en un punto que se ha vuelto recurrente.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) presentó un informe del seguimiento de la actividad en el volcán Puracé, específicamente con la cadena volcánica Los Coconucos, sobre el que planteó un panorama clave en lo corrido de este mes.

“Desde las 2:30 p. m. del primero de septiembre de 2026 hasta el momento de publicación del presente boletín, registramos cerca de 100 sismos asociados al fracturamiento de roca, localizados entre 10 y 15 km al nororiente del volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos. Además, continúan predominando las señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos en los conductos volcánicos”, indicó.

La entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía explicó que, desde la publicación del último boletín, se mantiene en el registro un predominio de las señales sísmicas asociadas a la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos, especialmente de tipo tremor (TR), localizadas bajo el cráter del volcán Puracé con profundidades menores a 2 kilómetros.

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“El incremento en la sismicidad distal asociada con procesos de fracturamiento de roca (volcano tectónica – VT) se mantiene, se registraron alrededor de 100 eventos, localizados a distancias de 10 a 15 km al nororiente del volcán Puracé, con profundidades entre 6 y 11 kilómetros”, aseveró.

El SGC aclaró que la magnitud máxima para estos eventos fue de 2,7, relacionada con un evento reportado como sentido a las 11:52 a. m. de este 2 de septiembre por habitantes de los municipios de Totoró y Puracé (Cauca). El proceso de deformación lento del suelo en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga persiste.

Incluso, remarcó que se registró una emisión de ceniza, sin confirmación visual desde las cámaras web de vigilancia, debido a las condiciones atmosféricas en la parte alta de la cadena volcánica.

“El monitoreo de gases muestra que continúan las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y persiste el registro ascendente de la concentración de dióxido de carbono (CO2) medido en suelo. No se han registrado anomalías térmicas asociadas al fondo del cráter, de acuerdo con la información publicada en plataformas de información satelital”, señaló el informe.

El Servicio Geológico Colombiano aseguró que en general, para las diferentes metodologías del monitoreo volcánico, los valores que se vienen registrando instrumentalmente en el volcán durante las últimas semanas corresponden a los máximos alcanzados.

Por eso, la entidad advirtió que superan ampliamente los calculados en las líneas base de comportamiento y, por lo tanto, representan una alteración importante en su dinámica, por lo que el volcán continúa en estado de alerta Naranja.

En ese sentido, se apuntó a la posibilidad de que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos pueden disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable.

La entidad resaltó que para llevar a cabo el cambio al estado de alerta Amarilla se requiere de un tiempo prudencial, en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable.

“Se recomienda a la comunidad en general no acercarse a la zona de los cráteres en los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga y de las cabeceras de los ríos que nacen ellos, ya que, de forma repentina, pueden ocurrir emisiones de gases y ceniza, acompañados de expulsión de fragmentos de roca. Así mismo, la acumulación de la ceniza y los materiales emitidos pueden formar flujos de lodo de menor alcance”, concluyó.

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