Una erupción volcánica registrada en Vanuatu (Oceanía) llamó la atención del meteorólogo colombiano Max Henríquez, quien advirtió sobre las posibles repercusiones atmosféricas que podría tener este fenómeno durante los próximos meses.

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El experto se refirió en redes sociales a la actividad del volcán Ambae, también conocido como Manaro Voui, y señaló que la erupción habría expulsado material hasta la estratosfera, una situación que puede tener efectos sobre la atmósfera debido a la permanencia de algunas partículas a grandes alturas.

Henríquez advirtió que las posibles repercusiones podrían extenderse durante un periodo de entre 12 y 24 meses, aunque el alcance real del fenómeno dependerá de factores como la cantidad y composición del material expulsado por el volcán.

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Una erupción que manda partículas hasta la estratosfera, con repercusiones climáticas importantes en todo el planeta, en los próximos 12 a 24 meses https://t.co/YLVgfsMVs8 — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) August 25, 2026

¿Qué pasó con el volcán Ambae?

El episodio ocurrió en Vanuatu, un país insular ubicado en el Pacífico sur. El volcán Ambae presentó una erupción cuya columna habría alcanzado más de 15,5 kilómetros de altura, según los reportes preliminares citados por Semana.

La particularidad del fenómeno está en que parte de las partículas expulsadas podría haber alcanzado la estratosfera. A diferencia del material que permanece en capas bajas de la atmósfera y cae con mayor rapidez, las partículas que llegan a grandes alturas pueden permanecer allí durante más tiempo.

¿Cómo podría afectar una erupción volcánica al clima?

Las grandes erupciones volcánicas pueden expulsar cenizas, gases y partículas que alcanzan diferentes capas de la atmósfera. En determinados casos, el dióxido de azufre puede transformarse en aerosoles capaces de reflejar parte de la radiación solar.

Esto puede provocar cambios temporales en las condiciones atmosféricas y en las temperaturas. Sin embargo, no significa que una sola erupción vaya a cambiar de manera inmediata el clima de todo el planeta.

El impacto depende de la cantidad de material que haya llegado a la estratosfera, de su composición y de cuánto tiempo permanezca allí. Por eso, los efectos concretos de la erupción de Ambae todavía deben ser evaluados con mediciones y seguimiento científico.

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