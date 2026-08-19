Las operaciones en el Aeropuerto de Popayán fueron suspendidas de manera preventiva debido a la actividad registrada en el volcán Puracé, que permanece bajo alerta naranja.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Dólar en Colombia abrió con caída durísima por debajo de $ 3.100; ¿cómo estará durante la semana?)

La decisión fue informada por la Aeronáutica Civil, que señaló que la medida busca priorizar la seguridad de las operaciones aéreas ante las condiciones actuales del volcán.

La alerta naranja fue emitida por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y se mantiene activa desde comienzos de agosto de 2026.

Lee También

De acuerdo con la información suministrada, durante este periodo se han registrado cambios importantes en varios indicadores de la actividad volcánica, entre ellos la sismicidad, las emisiones de gases y la presencia de ceniza.

🚨 #Atención | Informamos que las operaciones aéreas en el Aeropuerto de #Popayán se encuentran suspendidas preventivamente, debido a la Alerta Naranja del volcán Puracé emitida por el @sgcol. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 19, 2026

¿Qué está pasando con el volcán Puracé?

El Servicio Geológico Colombiano ha identificado un aumento significativo de la actividad asociada al volcán.

Entre los indicadores señalados están las emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y la aparición de columnas de ceniza que han alcanzado alturas de hasta 3.400 metros.

Estos fenómenos hacen parte del seguimiento que adelantan las autoridades para determinar la evolución de la actividad volcánica.

La alerta naranja implica que existen cambios importantes en el comportamiento del volcán que requieren monitoreo y preparación. No significa, por sí sola, que una erupción sea inminente.

En este contexto, la suspensión de las operaciones aéreas en Popayán tiene carácter preventivo y responde a la necesidad de reducir los riesgos asociados a las condiciones del volcán.

¿Qué deben hacer los pasajeros?

La Aeronáutica Civil recomendó a las personas que tengan vuelos programados desde o hacia Popayán comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas.

Esto permitirá conocer posibles cambios, cancelaciones o modificaciones en los itinerarios derivados de la suspensión de operaciones.

La autoridad aeronáutica indicó que continuará adelantando monitoreo permanente de las condiciones para tomar las decisiones correspondientes y mantener como prioridad la seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones.

Por ahora, los viajeros deberán verificar directamente con sus aerolíneas el estado de cada vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.