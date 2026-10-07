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Por: Portal Bogotá

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Este artículo fue curado por pulzo   Oct 7, 2026 - 12:06 am
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La poesía será protagonista en la capital con la tercera edición del Festival Reverso Bogotá 2026, un evento organizado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), según información de la entidad. Del 21 al 24 de octubre, la ciudad abrirá sus puertas a esta fiesta literaria que reunirá a poetas, escritores y artistas de reconocimiento como Giuseppe Caputo, Lina Botero, Daniel Samper Pizano y Victoria Sur, quienes participarán en actividades para evidenciar cómo los versos pueden habitar la cotidianidad bogotana. Esta celebración cultural tendrá ingreso gratuito y está diseñada para distintos públicos, de acuerdo con lo divulgado por la SDCRD.

Durante los cuatro días de evento, bibliotecas públicas, emisoras universitarias y otros escenarios culturales de la ciudad serán puntos de encuentro para declamar, crear y dialogar sobre la palabra poética. La programación busca acercar la poesía a la ciudadanía, mostrando que también está presente en experiencias, sonidos y relatos que forjan la identidad de Bogotá. El festival no solo reunirá a figuras consolidadas como Daniel Samper Pizano, Giuseppe Caputo y Lina Botero, sino que también contará con colectivos y artistas de amplia diversidad, incluyendo a La Urband Sound Machine, La cuarta raya del tigre, y ganadores de versiones anteriores del festival como Nicolás Peña Posada y Jessica Toloza.

En esta edición, se abrirán espacios para intercambiar ideas sobre la relación de la poesía con expresiones como las telenovelas, el ska y la música de plancha. Además habrá talleres creativos y micrófonos abiertos, especialmente con los finalistas de la Invitación Cultural Reverso Bogotá 2026. Según la Secretaría, la integración de estos talleres tiene como propósito acercar la poesía a diferentes públicos y recordarle a la ciudadanía que el verso puede estar ligado a la vida diaria.

El festival también será ocasión para premiar las cuatro categorías de la Invitación Cultural Reverso Bogotá 2026: poesía para niños, poesía desde la juventud, poesía desde la experiencia y poesía oral. Para esta convocatoria, 579 poetas presentaron propuestas que exploran las poéticas cotidianas de Bogotá. La categoría “poesía desde la experiencia” destaca una temática especial dedicada a la vida y obra del nobel Gabriel García Márquez, en el contexto de la próxima conmemoración del centenario de su nacimiento. Cabe resaltar que desde 2024 y hasta esta edición han participado 1.949 personas en la invitación cultural, que ha entregado 300 millones de pesos en incentivos económicos y publicado dos libros con poemas de finalistas, según información oficial. El jurado de la edición 2026 está presidido por el poeta, periodista y gestor cultural Federico Díaz-Granados.

La invitación está abierta para que los ciudadanos asistan entre el 21 y el 24 de octubre y disfruten de una programación que hace de la poesía una celebración incluyente, cercana y vibrante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales actividades del Festival Reverso Bogotá 2026?

Durante el Festival Reverso Bogotá 2026 se llevarán a cabo lecturas de poesía, talleres de creación, micrófonos abiertos, conversaciones sobre la relación de la poesía con telenovelas, ska y música de plancha, así como premiaciones en varias categorías. El evento tendrá lugar en bibliotecas públicas, emisoras universitarias y diferentes escenarios culturales de la ciudad.

¿Qué es la Invitación Cultural Reverso Bogotá 2026 y qué premios se entregan?

La Invitación Cultural Reverso Bogotá 2026 es una convocatoria que premia a poetas en cuatro categorías: poesía para niños, poesía desde la juventud, poesía desde la experiencia y poesía oral. Han participado 1.949 personas hasta la fecha y se han entregado 300 millones de pesos en incentivos, junto con la publicación de libros con poemas de los finalistas.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.

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