Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa en la búsqueda de mecanismos que permitan a los ciudadanos tener acceso más sencillo y directo a los recursos públicos. Así lo expresó la secretaria distrital de Hacienda, Ana María Cadena, durante el panel "Ampliando el impacto de Bre-B: oportunidades para ciudadanos, empresas, comercios y el sector público". En este espacio, Cadena manifestó que se estudia la posibilidad de implementar el sistema de pagos Bre-B como alternativa adicional para la transferencia monetaria a los beneficiarios de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado. De acuerdo con declaraciones oficiales citadas por el portal Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa, la secretaria afirmó que este paso permitiría establecer una relación más clara, transparente y directa con la ciudadanía, en sintonía con los cien años de la Secretaría de Hacienda y el objetivo de agilizar la materialización de las políticas públicas.

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El Ingreso Mínimo Garantizado es una política de la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Su finalidad es entregar ayudas económicas, a través de transferencias monetarias, a hogares en condición de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad en el Distrito Capital. Según expresó Ana María Cadena, la labor de la Secretaría de Hacienda consiste en buscar para los cuatro millones de contribuyentes y las más de dos millones de familias beneficiarias la opción que más se ajuste a sus necesidades.

En este contexto, se destaca la relevancia de la Tesorería Distrital, la cual, de acuerdo con datos ofrecidos en Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa, realiza más de cuatro millones de pagos cada año y gestiona un recaudo que alcanza los 20 billones de pesos. Sin embargo, persiste la preocupación sobre los desafíos de focalización y llegada efectiva del apoyo a los destinatarios, situación que exige explorar continuamente nuevas vías para mejorar el proceso de transferencia y los canales utilizados.

El sistema Bre-B, por su parte, muestra cifras relevantes: más de 36 millones de colombianos tienen inscrita una llave en este mecanismo de pagos inmediatos. Entre los hitos destacados, Bre-B logró pasar de 2,5 millones de transacciones diarias en 2025 a diez millones cada día en 2026. Además, el 62 % de las operaciones fueron por montos inferiores a 50.000 pesos, reflejando su uso habitual para pequeñas sumas. Adicionalmente, 245 entidades participan en el sistema, incluyendo bancos, cooperativas, billeteras digitales y proveedores de servicios de pago.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el sistema de pagos Bre-B y cómo funciona en Bogotá?

Bre-B es un sistema de pagos inmediatos utilizado en Colombia, el cual permite realizar transacciones rápidas y seguras. En Bogotá, según los datos de la Secretaría de Hacienda, más de 36 millones de colombianos tienen su llave inscrita en Bre-B, y el sistema ha demostrado un crecimiento considerable en el número de transacciones diarias. Su funcionamiento está basado en la interoperabilidad, ya que 245 entidades, como bancos y billeteras digitales, están conectadas y permiten que los usuarios realicen pagos de manera sencilla y eficiente.

¿Cómo ayuda la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado a familias vulnerables en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Integración Social, la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado entrega transferencias monetarias a hogares en situación de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad. Este programa permite que miles de familias reciban apoyo económico directo, facilitando el acceso a oportunidades y bienes esenciales para mejorar su calidad de vida en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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