Por: Caracol TV

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La operación de la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc, ubicada en Tocancipá, se vio interrumpida durante la tarde de este martes como consecuencia de una afectación en la red eléctrica de alta tensión. El inconveniente, reportado por Enel Colombia y por el Acueducto de Bogotá, también impacta el servicio de energía en varios municipios de Cundinamarca. La afectación se concentra principalmente en sectores del norte de Bogotá, aunque también contempla municipios como Zipaquirá, Ubaté, Simijaca, Tocancipá, Chía y Cajicá, además de zonas cercanas.

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La situación se originó por una falla registrada en la red de alta tensión que suministra energía a distintos sectores de Cundinamarca, lo que obligó a detener temporalmente la operación de Tibitoc. Mientras Enel Colombia trabaja en el restablecimiento del servicio eléctrico, el sistema de distribución de agua puede experimentar modificaciones. “Se pueden presentar interrupciones en el suministro de agua, baja presión e intermitencia del servicio en los sectores abastecidos por la Planta Tibitoc”, indicó el Acueducto.

¿Qué zonas tendrán baja presión o servicio intermitente?

La información entregada sobre la contingencia establece diferentes niveles de afectación para Bogotá y municipios del norte de Cundinamarca. Los principales escenarios previstos son:

Sin servicio de agua: Gachancipá y Sopó.

Gachancipá y Sopó. Baja presión: Chía, Cajicá y una amplia zona del norte de Bogotá.

Chía, Cajicá y una amplia zona del norte de Bogotá. Servicio intermitente: sectores del norte y occidente de Bogotá.

En la capital, la zona donde podría presentarse baja presión está comprendida entre la calle 246A y la calle 90 o el canal Río Negro, y desde la carrera Séptima hasta la avenida Boyacá. Por su parte, el servicio intermitente podría presentarse entre la calle 170 y la calle 93 o el río Arzobispo, y entre la avenida Boyacá y la carrera 153 o el río Bogotá. Esto quiere decir que la afectación no necesariamente implica que todos los hogares ubicados dentro de esas áreas se queden sin agua durante el mismo periodo. El comportamiento del servicio puede variar de acuerdo con las condiciones de la red y con la recuperación progresiva de la operación de Tibitoc.

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Barrios de Bogotá que podrían tener baja presión de agua

Entre los barrios que podrían registrar disminución en la presión del servicio se encuentran sectores de Usaquén, Suba y otras zonas del norte de la ciudad. El listado informado incluye:

Guaymaral

Casablanca Suba Urbano

Casablanca Suba II

Tibabita Rural

Torca I

Torca Rural II

Canaima

El Cerezo

El Redil

El Rocío Norte

El Verbenal

La Granja Norte

La Uribe

San Antonio Noroccidental

San Antonio Norte

San José de Usaquén

Tibabita

Verbenal San Antonio

Atenas

Britalia

Cantagallo

Casablanca Suba

Ciudad Jardín Norte

El Otoño

El Plan

Escuela de Carabineros

Gilmar

Granada Norte

Iberia

Iragua

Mazurén

Mirandela

Nueva Zelandia

Portales del Norte

Prado Pinzón

Prado Veraniego

Prado Veraniego Norte

San José de Bavaria

San José del Prado

Santa Helena

Victoria del Norte

Villa del Prado

Acacías Usaquén

Barrancas

Barrancas Norte

Bella Suiza

Caobos Salazar

Cedritos

Cedro Narváez

Cedro Salazar

Country Club

El Contador

El Toberín

Estrella del Norte

La Calleja

La Carolina

La Liberia

La Pradera Norte

Las Margaritas

Las Orquídeas

Lisboa

Los Cedros

Los Cedros Oriental

San Cristóbal Norte

Santa Bárbara Central

Santa Bárbara Occidental

Santa Bárbara Oriental

Santa Teresa

Andes Norte

Batán

Canódromo

Estoril

Julio Flórez

La Castellana

Las Villas

Los Andes

Mónaco

Niza Norte

Niza Sur

Pasadena

Potosí

Prado Veraniego Sur

Puente Largo

Rionegro

Santa Rosa

Barrios donde el servicio de agua podría ser intermitente

Otra parte de la zona norte de Bogotá podría experimentar interrupciones temporales en el suministro, es decir, periodos en los que el servicio se presente y posteriormente vuelva a suspenderse mientras se estabiliza la red. Los barrios incluidos en esta categoría son:

El Rincón del Norte

Los Naranjos

Santa Cecilia de Suba I

Altos de Chozica

Santa Cecilia de Suba II

Bilbao

Tibabuyes Occidental

Villa Hermosa

Club de los Lagartos

Santa Teresa de Suba

Suba Urbano

Lisboa

Tibabuyes

Lago de Suba

Altos de Suba

Las Mercedes Suba

Rincón de Santa Inés

La Chucua

Tibabuyes II

Santa Rita de Suba

Berlín

Aures II

Suba Cerros

Bilbao Rural

Casablanca Suba I

Santa Cecilia

El Rincón

La Gaitana Oriental

Rincón Altamar

Vereda Suba Naranjos

Salitre Suba

San Cayetano

Las Flores

Bosques de San Jorge

Pinos de Lombardía

Rincón de Suba

Sabana de Tibabuyes

Tuna Baja

Tuna

Tibabuyes II Rural

San Pedro

Toscana

Villa María

Villa Alcázar

Tuna Alta

La Gaitana

Aures

Costa Azul

Villa María I

Ttes de Colombia

Almirante Colón

Santa Cecilia de Suba I Rural

Tibabuyes Universal

El POA

Nueva Tibabuyes

El Pino

Lech Walesa

Sabana de Tibabuyes Norte

Vereda Suba Cerros II

Niza Suba

Puerta del Sol

Las Mercedes IDelmonte

Villa Elisa

Lombardía

Ciudad Hunza

La Carolina de Suba

Potrerillo

Campanella

Las Mercedes Suba Rural

Tuna RuralSan Carlos de Suba

¿El agua puede cambiar de color durante la contingencia?

Además de las interrupciones y la reducción de presión, durante la recuperación del sistema algunos usuarios podrían notar cambios temporales en la apariencia del agua. Esto se relaciona con los ajustes que deben realizarse en la red para recuperar las condiciones normales de operación. Los cambios en la velocidad del agua y, en algunos casos, en el sentido en el que circula por las tuberías pueden generar modificaciones visuales temporales. Estos cambios “no representan un riesgo para la salud ni afectan la calidad del agua en términos de potabilidad, ya que el servicio de agua potable continúa cumpliendo con los estándares establecidos”.

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