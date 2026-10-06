Una celebración terminó en tragedia para una familia de Maicao, La Guajira, luego de que Jaffeth Asis, de 24 años, muriera tras resultar gravemente herido en medio de una riña registrada en la localidad de Suba, en Bogotá.

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Según la información entregada por sus allegados, el joven se encontraba en una fiesta cuando se produjo una pelea. En medio de la confrontación, habría sido atacado con un arma cortopunzante. Otra persona que intentó intervenir para auxiliarlo también habría resultado herida.

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Aunque la familia ubica el hecho en el barrio Santa Rita y señala que ocurrió el 7 de septiembre, reportes posteriores de medios de La Guajira sitúan el caso en el sector de Bilbao y señalan que Jaffith Asís Ríos falleció después de ser trasladado a un centro asistencial. Las autoridades no habían entregado, al momento de esos reportes, un informe público que esclareciera completamente las circunstancias.

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Jaffeth era natural de Maicao, La Guajira, y se había trasladado a la capital del país con la intención de encontrar mejores oportunidades. Sus familiares lo recuerdan como un joven trabajador que se desempeñaba en labores de construcción. Su vida en Bogotá terminó de manera inesperada luego de resultar herido durante la riña.

Tras el ataque, fue auxiliado y trasladado a un centro médico. Pese a la atención recibida, murió debido a la gravedad de las lesiones. Posteriormente, su cuerpo fue llevado a Medicina Legal para los procedimientos correspondientes.

De acuerdo con la denuncia de los allegados, después del hecho la Policía habría capturado a dos hombres, de 25 y 27 años, señalados de estar involucrados en la agresión.

Sin embargo, la familia asegura que ambos recuperaron la libertad pocas horas después. Esta versión no ha sido confirmada públicamente en los reportes consultados, por lo que será la investigación de las autoridades la que deberá establecer qué ocurrió con los procedimientos posteriores a las capturas. Los primeros informes publicados sobre el caso señalaron que no se habían conocido mayores detalles sobre la riña ni existía un pronunciamiento oficial que permitiera reconstruir completamente lo sucedido.

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El dolor por la muerte del joven se ha sumado a la preocupación de sus familiares, quienes aseguran haber recibido amenazas después del crimen. Por esta razón, piden que se avance en la investigación, se esclarezca quiénes participaron en la agresión y se determine la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

La familia también busca que el caso no quede en la impunidad y que se conozcan las circunstancias exactas que llevaron a la muerte de Jaffeth, quien había viajado desde La Guajira a Bogotá con la intención de construir un mejor futuro.

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