Una reunión que se desarrollaba durante la madrugada del domingo terminó en tragedia en Facatativá, Cundinamarca, luego de que una riña entre varias personas dejara a un hombre muerto en plena vía pública.

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El hecho se registró alrededor de las 5:00 de la mañana en el barrio El Chicó, en el oriente del municipio. De acuerdo con el reporte preliminar, una discusión habría escalado hasta convertirse en una pelea en la que se utilizaron armas blancas.

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Según @Gatonoticias la víctima fue identificada de manera preliminar como un hombre conocido con el alias de ‘Pinocho’, quien sufrió varias heridas que le causaron la muerte. Según la información conocida hasta el momento, el enfrentamiento se habría originado durante una reunión en la que varias personas estaban consumiendo bebidas alcohólicas.

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La situación habría aumentado de intensidad debido a una discusión y, posteriormente, algunos de los involucrados habrían utilizado armas blancas. En medio de la confrontación, ‘Pinocho’ resultó gravemente herido. La emergencia fue reportada a las autoridades, que llegaron posteriormente al lugar.

La Policía acordonó la zona mientras unidades de la SIJIN adelantaban las labores de inspección técnica y levantamiento del cuerpo, además de la recolección de elementos que puedan ayudar a determinar cómo ocurrió el homicidio.

Tras el crimen, unidades de la Policía de Cundinamarca adelantaron un operativo que terminó con la captura de varias personas que presuntamente habrían participado en la riña.

Por ahora, las autoridades deberán establecer la identidad plena de los detenidos y determinar el grado de participación que habría tenido cada uno en la muerte del hombre.

La investigación también busca establecer qué desencadenó exactamente la pelea y quién habría causado las heridas que terminaron provocando la muerte de la víctima.

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Uno de los puntos que causó preocupación entre los habitantes del sector fue el tiempo que, según la comunidad, habría tardado en llegar una ambulancia al lugar. Los residentes aseguraron que el vehículo de atención médica habría demorado cerca de una hora en llegar y que, cuando finalmente arribó, el hombre ya no tenía signos vitales.

Este aspecto deberá ser verificado por las autoridades y las entidades encargadas de la atención de emergencias, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las circunstancias del homicidio y la responsabilidad de las personas capturadas.

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