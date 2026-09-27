El presidente Abelardo de la Espriella aprovechó su alocución para referirse a los cuestionamientos que surgieron después de que fuera visto portando un arma de fuego durante un patrullaje en Santa Marta, en medio de los operativos contra grupos criminales.

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El mandatario defendió su participación directa en las acciones de seguridad y aseguró que, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, estará al frente de los operativos contra quienes calificó como “terroristas”.

“El que incendia un bus para imponer un paro armado no es un delincuente común, es un terrorista, un enemigo de la ciudad y de la república”, afirmó De la Espriella durante su intervención.

El presidente sostuvo que a estos grupos se les debe responder con “la fuerza legítima de la Constitución” y aseguró que no se limitará a observar las operaciones desde la distancia. “Estaré al frente de los operativos porque es mi deber constitucional”, manifestó.

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Además, hizo referencia directa al porte y eventual uso de armas durante esas operaciones. “Lo haré portando y usando, de ser necesario, conforme a la Constitución y la ley, las armas legítimas de la República”, dijo.

De la Espriella cerró su mensaje con una frase que resume su posición frente a los cuestionamientos: “Porque yo no me escondo, yo doy la cara, yo pongo el pecho por mi gente”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.