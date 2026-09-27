El presidente Abelardo de la Espriella volvió a poner sobre la mesa la delicada situación de las finanzas públicas y, durante su alocución, lanzó fuertes cuestionamientos contra el gobierno que lo antecedió.

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El mandatario aseguró que “la situación fiscal del país es la más crítica de toda nuestra historia” y afirmó que su administración recibió un Estado altamente endeudado y con un presupuesto que, según su versión, fue manejado de manera desmedida.

De la Espriella señaló al gobierno anterior de pasar de la corrupción enquistada en el Estado a un nivel de gasto que calificó como inédito. En ese contexto, mencionó entidades como la UNGRD y la Previsora, cuyos casos, según dijo, están siendo puestos en conocimiento de la justicia.

El presidente también lanzó una de las frases más contundentes de su intervención: “se robaron todo”, al referirse a las presuntas irregularidades que su Gobierno atribuye a la administración anterior.

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La situación fiscal que describe el Gobierno también ha sido objeto de análisis económico. El proyecto de Presupuesto de 2027 presentado por la administración De la Espriella contempla un escenario fiscal más crítico del previsto inicialmente y un déficit estimado de 7,2 % del PIB para 2026, después de un ajuste de 21,9 billones de pesos.

Frente a los casos que están bajo investigación, el mandatario aseguró que no habrá impunidad y advirtió que las responsabilidades por el manejo de los recursos públicos deberán ser determinadas por la justicia. Su alocución se produjo en medio del debate nacional sobre el hueco fiscal y las cuentas que, según el actual Gobierno, recibió de la administración anterior

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.