Por: EL PILON SA

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El secuestro de José Campo Ramírez, prestamista y comerciante ampliamente conocido en la zona, ha encendido las alarmas en los departamentos del Cesar y La Guajira. La retención se produjo cerca de las 7:36 p. m. del pasado viernes 25 de septiembre en el centro de Manaure, mientras la víctima departía con amigos en un establecimiento de billares, identificado como El Pool. De acuerdo con los detalles suministrados por el alcalde del municipio, Juan Carlos Araújo, en entrevista concedida a Radio Guatapurí, cinco hombres encapuchados y armados con fusiles irrumpieron en el local, intimidaron a quienes se encontraban presentes y procedieron a llevarse a Campo Ramírez. Los captores, según relató el mandatario, no portaban prendas que permitieran asociarlos a ningún grupo armado específico.

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Luego de la sustracción, los victimarios escaparon por la carretera que conecta con el sector de El Plan, desplazándose hacia la parte montañosa de la región. En respuesta inmediata, las autoridades municipales y departamentales convocaron un Consejo de Seguridad extraordinario, involucrando tanto a la Policía como al Ejército Nacional. Según manifestó Araújo, el operativo incluyó la articulación de esfuerzos con el Batallón Rondón de La Guajira, que complementó las acciones desplegadas desde Manaure, especialmente en las zonas limítrofes con La Jagua del Pilar.

El alcalde también exteriorizó la preocupación existente por la aparente vulnerabilidad de Campo Ramírez, quien no contaba con esquema de seguridad personal ni había reportado amenazas recientes, según informaron sus familiares. Esta situación llama la atención de las autoridades, pues, tal como describió el mandatario, "cuando sucede una sustracción siempre hay algo que lo antecede: una extorsión, una llamada o un papel", pero en este caso no se registraba ningún indicio previo de riesgo. La relevancia de Campo Ramírez en la comunidad y la ausencia de señales de alarma previas han incrementado la incertidumbre entre los habitantes.

Este hecho ocurre pocos días después del secuestro del ganadero Julio Morón en la misma región, lo que ha motivado nuevas reflexiones sobre los procedimientos y medidas de protección implementadas en el municipio. Araújo enfatizó en la necesidad de revisar a fondo las estrategias de seguridad local, subrayando el contraste con la tranquilidad que caracterizaba históricamente a Manaure. "En menos de un mes tenemos dos personas retenidas de esta forma inusual", expresó, exhortando a replantear las tácticas para prevenir nuevos casos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrieron los hechos del secuestro de José Campo Ramírez en Manaure?

José Campo Ramírez fue secuestrado en la noche del 25 de septiembre en pleno centro de Manaure, cuando cinco hombres armados y encapuchados ingresaron al establecimiento de billares en que se encontraba. Los agresores intimidaron a quienes estaban presentes y, sin identificarse con ningún grupo armado, huyeron hacia la parte alta de la montaña por la vía al sector de El Plan, según los reportes entregados por el alcalde Juan Carlos Araújo a Radio Guatapurí.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el secuestro de José Campo Ramírez?

Después del secuestro, las autoridades de Cesar y La Guajira llevaron a cabo un Consejo de Seguridad extraordinario, coordinando acciones entre la Policía, el Ejército Nacional y el Batallón Rondón de La Guajira. Los operativos de búsqueda se desplegaron inmediatamente, especialmente en las áreas limítrofes entre Manaure y La Jagua del Pilar, reforzando la vigilancia y colaboración interdepartamental mientras continúan las pesquisas para ubicar a la víctima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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