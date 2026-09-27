Por: El Espectador

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El riesgo que afrontan los líderes y lideresas sociales en Colombia continúa siendo alarmante, especialmente para quienes defienden los derechos de sus comunidades y familias. De acuerdo con un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, entre enero y agosto de 2026 se registró el asesinato de 112 personas que ejercían un liderazgo social: 91 hombres y 21 mujeres perdieron la vida de manera violenta durante este periodo, lo que subraya la gravedad de la situación y la persistente amenaza que enfrentan quienes luchan por los derechos humanos en zonas vulnerables.

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El análisis de la Defensoría del Pueblo identifica el mes de agosto como el más crítico, con 22 casos reportados, seguido de abril, donde se confirmaron 18 asesinatos. Mayo, enero y junio también registraron cifras elevadas, con 14 y 13 casos respectivamente. Este panorama evidencia que la violencia contra líderes sociales persiste en todo el año, sin un periodo de verdadera disminución del riesgo.

Otra cifra que muestra la magnitud del problema es la de firmantes del Acuerdo de Paz asesinados en el mismo periodo: 10 personas que, tras acogerse al proceso de reincorporación, fueron asesinadas. La estadística histórica, recopilada por la Defensoría, deja claro el alcance de la tragedia: desde enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2026, se cuentan 1.777 asesinatos de líderes y lideresas sociales. Este recuento revela una violencia sistemática y sostenida contra quienes lideran procesos comunitarios, sociales o de defensa de los derechos humanos.

La publicación oficial de la Defensoría del Pueblo destaca que defender los derechos es, en sí mismo, un derecho y recalca que el trabajo de protección territorial y comunitaria nunca debe ser visto desde la estigmatización ni cambiarse por amenazas a la vida o integridad de quienes lo desempeñan. A este preocupante contexto se suman 86 masacres documentadas durante el mismo periodo, que cobraron la vida de 326 víctimas en 23 departamentos del país. Cauca, Antioquia y Valle del Cauca sobresalen como los territorios con más casos, reflejando una concentración geográfica de la violencia.

La situación reportada por la Defensoría del Pueblo no solo exige respuestas inmediatas de las autoridades, sino que también invita a reflexionar sobre el papel fundamental de quienes defienden los derechos colectivos y la justicia social en Colombia.

¿Cuántos líderes sociales han sido asesinados en Colombia según la Defensoría del Pueblo?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y el 31 de agosto de 2026 han sido asesinados 1.777 líderes y lideresas sociales en Colombia. Solo entre enero y agosto de 2026 se han contado 112 casos, lo que revela la persistencia y gravedad de la problemática.

¿En qué departamentos se concentran las masacres y asesinatos de líderes sociales en Colombia?

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, la mayoría de las masacres y asesinatos de líderes sociales se concentran en los departamentos de Cauca, Antioquia y Valle del Cauca. En total, se han registrado 86 masacres con 326 víctimas en 23 departamentos del país durante el periodo analizado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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