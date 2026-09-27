Por: EL PILON SA

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Un hombre de 59 años fue capturado en el municipio de La Jagua de Ibirico, luego de que las autoridades confirmaran que era buscado por la justicia debido a una presunta tentativa de homicidio en Valledupar. El procedimiento fue efectuado por patrullas de la Policía en el barrio Centro de La Jagua de Ibirico, cuando los uniformados abordaron al individuo durante una diligencia de verificación de rutina que permitió identificarlo plenamente.

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Según el reporte oficial, el hombre fue requerido por los agentes y, al verificar su número de cédula en el sistema de antecedentes judiciales, se constató que figuraba una orden de captura vigente en su contra. Dicha orden había sido expedida por el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías número 4 de Valledupar, que es la instancia judicial encargada de decidir sobre detenciones y medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de la ley en procesos penales.

La detención de esta persona cobró relevancia debido a la gravedad de la acusación que pesa sobre él: habría intentado asesinar a otro ciudadano en Valledupar, lo que activó el seguimiento por parte de las autoridades. La presunta conducta ilícita motivó a la justicia a emitir la correspondiente orden de detención, con el objetivo de que el señalado responda ante la autoridad y se resuelva su situación jurídica, es decir, el proceso para establecer si es o no responsable de los hechos que se le atribuyen.

Posterior a su captura, el individuo fue trasladado a la capital del Cesar, Valledupar, y quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que es la encargada de continuar el proceso legal. Cabe destacar que toda la información presentada proviene del reporte oficial de la Policía, que lideró la intervención y puso al hombre ante las autoridades correspondientes, sin que hasta ahora se conozcan detalles adicionales de la investigación o de los hechos por los cuales se le sindica.

¿Por qué fue capturado el hombre en La Jagua de Ibirico?

De acuerdo con la información confirmada por la Policía, el hombre de 59 años fue capturado tras ser identificado en una verificación de rutina, donde se comprobó que tenía una orden de captura emitida por un juzgado de Valledupar, debido a una investigación por tentativa de homicidio presuntamente cometida en esa ciudad.

¿Qué implica la Función de Control de Garantías en el proceso penal?

La Función de Control de Garantías, ejercida por jueces penales municipales, significa que estos funcionarios son responsables de decidir sobre detenciones y medidas preventivas para asegurar la legalidad en las etapas iniciales de las investigaciones penales y proteger los derechos tanto de víctimas como de investigados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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