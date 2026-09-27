Álvaro Uribe Vélez sorprendió este domingo con un mensaje de reconocimiento al presidente Abelardo de la Espriella, luego de un operativo de la Fuerza Pública en Huila en el que fue dado de baja alias ‘Robinson Gutiérrez’, señalado de estar vinculado con el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

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El pronunciamiento llamó la atención porque, en diferentes momentos, el expresidente ha marcado distancia frente a algunas decisiones del actual Gobierno. Esta vez, sin embargo, destacó públicamente una de sus principales acciones en materia de seguridad.

“Desde esta reunión del Centro Democrático en la mañana de este domingo en Belén, La Mota, felicitamos al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas de Colombia por esta nueva acción de seguridad que le va a devolver mucha tranquilidad al departamento del Huila y es otro paso para devolverle tranquilidad a toda la República”, dijo Uribe.

El exmandatario agregó que existía “un motivo adicional” para reconocer el operativo: la información oficial que relaciona a ‘Robinson Gutiérrez’ con el crimen de Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá en junio de 2025.

“Aquí también hay un motivo adicional. La información de que esta persona dada de baja habría tenido que ver con el asesinato de nuestro gran líder Miguel Uribe Turbay”, afirmó durante una actividad del Centro Democrático en Medellín.

Murió alias ‘Robinson’: qué se sabe del operativo en su contra

El presidente De la Espriella informó durante la mañana que una operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea en la vereda El Cadillo, zona rural de Tello, Huila, terminó con la muerte de Miguel Orlando Guzmán González, alias ‘Robinson Gutiérrez’. Otros tres integrantes de la estructura fueron capturados.

Según el Gobierno, ‘Robinson’ era cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia, y estaría implicado en el asesinato de Miguel Uribe. De la Espriella señaló que continuará exigiendo que se establezca toda la verdad sobre ese crimen.

El presidente también aseguró que el hombre dirigía extorsiones y amenazas contra campesinos, además de actividades de reclutamiento de menores y acciones contra la población civil y la Fuerza Pública en Huila y Caquetá. La información fue presentada inicialmente como un resultado preliminar, pendiente de verificación.

Uribe aprovechó su intervención para referirse también a la seguridad en Medellín y destacó el trabajo del alcalde Federico Gutiérrez y del gobernador de Antioquia.

Así, el expresidente terminó enviando un mensaje poco habitual de reconocimiento al actual mandatario: “felicitamos al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas”, dijo, en referencia a una operación que, además del golpe a una estructura armada, tiene una conexión directa con uno de los crímenes políticos que más ha marcado al país en los últimos años.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.