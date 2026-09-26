Por: VALORA ANALITIK

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Colpensiones tendrá una nueva presidenta luego de una salida que estuvo marcada por los cuestionamientos del Gobierno sobre el rigor técnico que exige la administración de la principal entidad pública de pensiones del país.

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El presidente Abelardo De la Espriella anunció la designación de Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones, apenas un día después de solicitar la renuncia de Carlos René Montoya Muñoz.

La salida de Montoya ocurrió después de su participación ante la Comisión Séptima del Senado, escenario en el que, de acuerdo con el Gobierno, quedaron en evidencia dificultades para responder con precisión sobre asuntos relacionados con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los desafíos que enfrenta el sistema pensional.

La Presidencia sostuvo entonces que dirigir una entidad de esta dimensión requiere conocimiento integral, preparación y rigor técnico, teniendo en cuenta que Colpensiones administra recursos y tiene bajo su responsabilidad el reconocimiento y pago de las pensiones de millones de colombianos.

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He designado a la doctora Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como presidente de Colpensiones. Es abogada, magíster en Seguridad Social, máster en Gestión de Riesgos y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral. Cuenta con más de tres décadas de experiencia… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 26, 2026

De la Espriella fue particularmente enfático al explicar el criterio con el que su Gobierno evaluará a los funcionarios responsables de áreas sensibles para los ciudadanos: “En este Gobierno no hay cargos para aprender sobre la marcha cuando están en juego asuntos esenciales para la vida y el futuro de los ciudadanos”.

Aunque el Gobierno reconoció la trayectoria profesional de Montoya y agradeció su gestión, señaló que las pensiones y los ahorros de los colombianos requieren el máximo nivel de conocimiento, responsabilidad y preparación.

¿Quién es Beatriz Eugenia Vélez, nueva presidenta de Colpensiones?

Tras la salida de Montoya, De la Espriella confirmó la llegada de Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea, una abogada con trayectoria concentrada precisamente en asuntos laborales y de seguridad social.

Según la información divulgada por el presidente, Vélez es abogada, magíster en Seguridad Social, máster en Gestión de Riesgos y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral. Además, cuenta con más de tres décadas de experiencia profesional y directiva.

Su trayectoria en el área laboral también puede corroborarse en registros institucionales. La Universidad del Norte informó en 2023 que Vélez fue seleccionada como conjuez de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la identificó como especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social.

Su actividad profesional también ha estado vinculada durante décadas a la asesoría empresarial en asuntos laborales y de seguridad social. En una publicación de 2026, la propia Vélez señaló que la firma Vélez Trujillo completó 30 años trabajando en estas áreas.

Ese perfil adquiere especial relevancia por las circunstancias en las que se produjo el cambio en Colpensiones: la Presidencia había señalado precisamente la necesidad de que la entidad estuviera encabezada por una persona con conocimiento técnico suficiente para asumir desde el inicio los retos de la institución.

Al anunciar el nombramiento, el mandatario también hizo públicas las principales tareas que le encargó a Vélez: “Le he encomendado proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y brindar una atención digna a quienes han trabajado toda una vida. Detrás de cada pensión hay una historia de trabajo y una familia que confía en el Estado”, señaló De la Espriella.

A esto agregó una instrucción relacionada con el manejo interno de Colpensiones: revisar eventuales irregularidades y llevar ante las autoridades aquellas situaciones que puedan constituir actuaciones ilegales: “También le he dado una instrucción inequívoca: acabar con la corrupción en la entidad y denunciar ante las autoridades todas las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior”, afirmó el presidente.

Pero no solo eso, a Beatriz muchos también la recuerdan de su paso por el Reinado de 1993. En ese año, ella fue la señorita Atlántico, pero perdió contra la hoy reconocida actriz Carolina Gómez.

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