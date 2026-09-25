La cabeza del presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya Muñoz, rodó fulminantemente luego de que el propio presidente de la República, Abelardo De La Espriella, le solicitara la renuncia de manera inmediata. La drástica decisión se precipitó tras la desastrosa presentación del funcionario ante la Comisión Séptima del Senado, un espacio político y de control donde quedó en total evidencia su falta de conocimiento sobre el presupuesto de 2027, la operación interna de la entidad y los complejos retos que enfrenta el sistema pensional del país.

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Ante el evidente bache técnico y las fallas en su argumentación, el Ejecutivo no titubeó y le exigió la dimisión a Montoya, quien terminó poniendo su cargo a disposición del Gobierno Nacional. Aunque la Presidencia reconoció su trayectoria profesional previa, fue tajante al señalar que la administración de una entidad tan sensible para la seguridad social de los colombianos no admite improvisaciones ni vacíos conceptuales.

La decisión del mandatario sacudió los pasillos del Congreso y desató una ola de reacciones unánimes desde diferentes bancadas políticas que salieron a aplaudir la salida del funcionario. El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, calificó la medida como un “buen mensaje” por parte del Ejecutivo tras comprobar que el exdirectivo “no conocía la entidad”.

En la misma línea se pronunció su coequipero en el Senado, Andrés Forero, quien sentenció que Montoya “nunca debió llegar a ese cargo”, urgiendo a la administración a designar a un perfil verdaderamente idóneo. Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) fue enfático en señalar que “es imposible improvisar con el futuro pensional de millones de ciudadanos”, recordando que los ahorros históricos de los colombianos exigen experiencia y rigor técnico incuestionable.

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Voces del espectro político y figuras como la senadora Zandra Bernal y la activista Jerome Sanabria coincidieron en que el servicio público exige preparación absoluta y que “uno no llega a aprender al cargo”, abriendo un debate nacional sobre los filtros de idoneidad que se deben exigir para ocupar altos cargos estatales.

Tras la salida de Carlos René Montoya, el Gobierno Nacional confirmó que activará de manera inmediata los mecanismos legales y administrativos necesarios para garantizar la continuidad institucional en Colpensiones. El objetivo principal es blindar la correcta prestación de los servicios a los afiliados y designar a un timonel que posea la capacidad técnica requerida para afrontar los desafíos presupuestales y estructurales que se avecinan en la recta final hacia 2027.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.