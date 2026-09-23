Colpensiones solicitó a la Corte Constitucional aplazar hasta el 1 de abril de 2028 la entrada en vigencia de las disposiciones de la reforma pensional que fueron declaradas exequibles. Actualmente, el inicio está previsto para el 1 de abril de 2027.

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La entidad argumentó que necesita un año adicional para completar las adecuaciones tecnológicas, operativas, financieras e institucionales necesarias para implementar el nuevo sistema.

Según Colpensiones, poner en marcha la reforma sin contar con una arquitectura operativa completamente preparada podría generar fallas y afectar la atención de afiliados y pensionados.

Uno de los principales riesgos está relacionado con la interoperabilidad entre Colpensiones, el Ministerio de Hacienda, la UGPP y las administradoras de fondos de pensiones.

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También señaló incertidumbres frente al pilar semicontributivo y las reglas para invertir los recursos de las cuentas individuales.

Colpensiones advirtió que errores en la transición podrían provocar trámites fallidos o retrasos en el reconocimiento de prestaciones, afectando el mínimo vital de adultos mayores.

La entidad pidió que la Corte dé trámite preferente a su solicitud, debido a que a finales de octubre vence el plazo para que la Cámara de Representantes subsane los vicios de procedimiento identificados. Como alternativa, pidió que la Corte establezca otro plazo que considere razonable.

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