Por: VALORA ANALITIK

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Para muchos trabajadores, una de las grandes preguntas que deja la reforma pensional es qué pasará con el dinero que recibirán cuando llegue el momento de jubilarse. Especialmente para quienes tienen ingresos superiores a dos salarios mínimos, el nuevo sistema cambia la forma en que se distribuyen los aportes y hace necesario entender hasta qué monto se calculará la parte de la pensión que corresponde a Colpensiones.

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La cifra que marca ese punto de corte es de $4.027.082 para 2026, equivalente a 2,3 salarios mínimos. Ese valor no es, por sí solo, la pensión máxima que recibirá un jubilado. Es el umbral hasta el cual se calcula el componente de prima media del nuevo sistema pensional.

A partir de ese monto ocurre algo diferente: si una persona tiene un ingreso superior, la parte que exceda los 2,3 salarios mínimos deberá ir al Componente Complementario de Ahorro Individual, administrado por una ACCAI. La futura pensión será la suma de lo que corresponda a ambos componentes, siempre que el afiliado cumpla los requisitos para acceder a la prestación.

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Por eso, para entender cuánto podría recibir una persona, hay que separar tres cifras: los $4.027.082 que marcan el umbral de Colpensiones, el porcentaje que se aplica sobre ese ingreso para calcular la mesada y el ahorro adicional que se acumule por encima de ese límite.

¿Por qué el nuevo sistema habla de 2,3 salarios mínimos?

La Ley 2381 de 2024 establece que el pilar contributivo tendrá dos componentes. El primero es el Componente de Prima Media, en el que se reciben las cotizaciones correspondientes a los ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos. Este es el componente administrado por Colpensiones.

El segundo es el Componente Complementario de Ahorro Individual, que recibe la parte del ingreso que supere los 2,3 salarios mínimos y llegue hasta el límite máximo de cotización de 25 salarios mínimos.

Para 2026, el salario mínimo mensual legal vigente es de $1.750.905. Al multiplicarlo por 2,3, el resultado es $4.027.081,50, que en términos prácticos se expresa como $4.027.082. Ese es el umbral de referencia para este año.

Esto quiere decir que una persona cuyo ingreso base de cotización sea, por ejemplo, de $3 millones tendría todo ese ingreso dentro del componente de prima media. En cambio, alguien que cotice sobre $7 millones tendría una parte hasta los $4.027.082 dentro de ese componente y el excedente dentro del componente complementario.

¿Eso significa que Colpensiones solo pagará $4 millones de pensión?

No. Esta es probablemente una de las principales confusiones que puede generar el nuevo sistema. Los $4.027.082 no son una mesada pensional máxima. Son el ingreso de referencia sobre el cual se determina el componente de prima media.

Para establecer cuánto recibiría finalmente una persona, la Ley 2381 establece una fórmula que determina qué porcentaje de ese ingreso puede convertirse en pensión. Ese porcentaje depende del ingreso base de liquidación y puede aumentar de acuerdo con las semanas cotizadas por encima del mínimo requerido. La norma establece que el componente de prima media no puede superar el 80 % del ingreso base de liquidación.

Dicho en términos sencillos: no basta con haber cotizado sobre $4.027.082 para recibir automáticamente ese mismo valor como pensión. La mesada será un porcentaje de ese ingreso y ese porcentaje dependerá de las condiciones del trabajador, entre ellas sus semanas cotizadas.

¿Cuál sería entonces el máximo del componente de Colpensiones?

Si se toma como referencia el umbral de $4.027.082 correspondiente a 2,3 salarios mínimos en 2026 y se llega al máximo legal de 80 % previsto para el componente de prima media, el cálculo sería: $4.027.082 × 80 % = $3.221.666.

Por lo tanto, aproximadamente $3,22 millones mensuales sería el máximo del componente de prima media calculado sobre el umbral de 2,3 salarios mínimos de 2026, bajo el supuesto de que el afiliado alcance el porcentaje máximo permitido.

Esta cifra debe entenderse como un escenario máximo del componente de prima media y no como una cantidad que automáticamente recibirán todos los pensionados.

La razón es que la Ley 2381 establece que la tasa de reemplazo parte de una fórmula y aumenta por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, hasta llegar al límite del 80 %.

En otras palabras, para llegar al máximo no basta con estar por encima del umbral: también se requiere cumplir las condiciones de semanas que permiten aumentar el porcentaje de la pensión.

¿Qué pasa si una persona gana más de $4.027.082?

Aquí aparece la segunda parte de la reforma. Supongamos que un trabajador tiene un ingreso base de cotización de $7 millones mensuales. Los primeros $4.027.082 corresponden al componente de prima media. Los aproximadamente $2,97 millones restantes están por encima del umbral de 2,3 salarios mínimos y corresponden al componente complementario de ahorro individual, de acuerdo con las reglas del nuevo sistema.

Ese dinero no desaparece ni deja de tener efectos sobre la futura pensión. La Ley 2381 establece que el componente complementario se financia con el ahorro acumulado y sus rendimientos financieros. Al momento de consolidarse la pensión, ese valor complementa la prestación del componente de prima media.

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Por eso, un trabajador con ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos podría terminar recibiendo una pensión integral superior a los $3,22 millones calculados para el componente de prima media, dependiendo del ahorro que acumule en el componente complementario.

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