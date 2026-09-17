Por: Noticiero 90 minutos

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En las últimas horas, Prosperidad Social confirmó la cuarta entrega de transferencias monetarias para los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, la cual iniciará el próximo 21 de septiembre y estará disponible hasta el 6 de octubre de 2026. Esta información fue notificada oficialmente por el Gobierno Nacional, asegurando la cobertura en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país. Para este ciclo, la entidad asignó cerca de 346.342 millones de pesos, con la meta de atender a 804.478 hogares, cifra que representa un incremento respecto a ciclos anteriores.

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Las transferencias se distribuirán en el municipio asignado a cada beneficiario, según la programación establecida por Prosperidad Social. Además, la entidad enfatizó que no se permitirán cambios de titularidad, ni entregas mediante poderes o autorizaciones a terceros, lo que refuerza la transparencia y control en el proceso.

La entrega de recursos se realizará a través de abonos a las cuentas registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y en el Gestor de Información Financiera; además, se mantendrá la modalidad de giros ya conocida por los participantes.

El ciclo actual prioriza la atención de los hogares a través de líneas específicas. Según la información oficial, 605.064 hogares serán beneficiados por el cuidado de niños o niñas menores de seis años, y 55.722 hogares recibirán ayuda por ser cuidadores de personas con discapacidad dependientes.

Fruto del segundo proceso de focalización de 2026, se identificaron 833.139 hogares y unidades de intervención indígena como posibles beneficiarios de la Línea Valoración del Cuidado. De este grupo, ingresaron 72.382 nuevos hogares al programa: 64.457 a través del Sisbén IV, y 7.925 de comunidades indígenas. Cabe resaltar que aproximadamente el 92% de estos nuevos beneficiarios son familias con niños menores de seis años.

El proceso de transición hacia la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) tuvo impacto en los tiempos de la operación. Para garantizar la continuidad del apoyo a las familias durante esta etapa, Prosperidad Social realizó un análisis técnico y jurídico, apoyándose en las bases de información del Sisbén IV, con cortes al 18 de mayo y al 27 de julio de 2026. Esto facilitó el ingreso de hogares en situación de pobreza extrema mientras avanza el cambio hacia el nuevo sistema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se seleccionaron los nuevos beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en 2026?

De acuerdo con Prosperidad Social, la selección de nuevos beneficiarios respondió al segundo proceso de focalización del año, donde se identificaron hogares a través del Sisbén IV y comunidades indígenas. Alrededor del 92% de los nuevos participantes corresponden a familias con niños menores de seis años priorizadas dentro de la Línea Valoración del Cuidado.

¿Qué es el Registro Universal de Ingresos (RUI) y cómo afecta la entrega de subsidios?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) es una herramienta implementada por el Departamento Nacional de Planeación para administrar la información sobre ingresos de los hogares. Su aplicación produce cambios en la operación de los subsidios, por lo que Prosperidad Social utilizó bases de Sisbén IV durante la transición, asegurando así la continuidad en la atención a las familias beneficiarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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